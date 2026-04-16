ومن خلال توحيد شركتين رائدتين في القطاع، تتمتعان بخبرة مشتركة تتجاوز 150 عاماً، يؤسس هذا الاتفاق منصة متكاملة وواسعة النطاق، مؤهلة لقيادة الجيل القادم من مشروعات البنية التحتية المستدامة للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستند منصة المياه التابعة لحسن علام القابضة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة، من بينها حسن علام للإنشاءات، وإنتك (Intech)، وبايوووركس (Bioworks)، وريدجوود (Ridgewood)، بما يغطي كامل سلسلة القيمة من الهندسة والإنشاء إلى التشغيل والصيانة، الأمر الذي يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ مشروعات تحلية المياه العملاقة ومشروعات الصرف الصحي واسعة النطاق، بحسب البيان الصحفي الصادر عن مجموعة حسن علام.

MetiPro… حضور عالمي وخبرات متقدمة

وتتمتع شركة MetiPro بخبرة عالمية تزيد على 65 عاماً في تقديم حلول متقدمة في مجالي المياه والصرف الصحي، مع انتشار عملياتها في أكثر من 50 دولة حول العالم. وتشتهر الشركة بخبراتها في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه السطحية، والحلول الصناعية، مدعومة بإمكانات هندسية متقدمة وفريق إداري عالي الخبرة.

كما نفذت MetiPro محفظة قوية من المشاريع البلدية والصناعية، بالتعاون مع الحكومات والمطورين والقطاع الصناعي، للتعامل مع التحديات الحرجة في قطاع المياه من خلال بنية تحتية مصممة خصيصاً ومستدامة.

شراكة ممتدة ومشروعات قومية بارزة

ويُبنى هذا الاستحواذ على شراكة طويلة الأمد بين حسن علام القابضة ومجموعة Metito، حيث تعاون الطرفان في تنفيذ عدد من المشاريع القومية البارزة، من بينها مشروع المحسمة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروعا غرب الإسكندرية وأبو عويقل الجاري تنفيذهما حالياً.

يذكر أن مشروع "المحسمة" يعد أحد أضخم وأهم المشاريع القومية في مصر التي نفذتها شركة حسن علام للإنشاءات بالتحالف مع شركة "ماتيتو" (Metito). ويقع المشروع في محافظة الإسماعيلية، وهو محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تهدف إلى توفير المياه لاستصلاح الأراضي في سيناء، وتبلغ طاقة المحطة مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الزراعي.

وقد لعبت هذه المشاريع دوراً محورياً في دعم أهداف الأمن المائي في مصر، وتعزيز الزراعة المستدامة، وحماية البيئة، وتُعد نماذج مرجعية لمشروعات إعادة استخدام ومعالجة المياه على نطاق واسع في المنطقة.

رؤية مشتركة لمستقبل المياه

وقال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: "تمثل هذه الخطوة محطة فارقة في مسيرة حسن علام القابضة ومستقبل البنية التحتية للمياه في منطقتنا. فمن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة MetiPro وإرثنا الممتد على مدار 90 عاماً في تنفيذ المشاريع القومية المعقدة، نؤسس منصة أقوى ومتكاملة قادرة على قيادة الجيل القادم من المشروعات العملاقة المستدامة في قطاعي المياه والصرف الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تزايد أهمية الأمن المائي، تضعنا هذه الصفقة في موقع يؤهلنا لتقديم حلول طويلة الأمد ومرنة تدعم النمو، والتكيف مع التغير المناخي، والتنمية الإقليمية."

ومن جانبه، قال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة MetiPro: "يمثل انضمامنا إلى مجموعة حسن علام القابضة توافقاً قوياً في الرؤية والإمكانات والطموحات. فبفضل خبرتنا الممتدة على مدى عقود في الحلول المتقدمة للمياه، نجحت MetiPro في تنفيذ بنية تحتية حيوية في مختلف الأسواق العالمية. وسيتيح دعم حسن علام القابضة لنا توسيع نطاق تأثيرنا في المنطقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المائية المعقدة، والمساهمة بشكل فعّال في تأمين موارد مائية مستدامة للأجيال القادمة."