أرقام تاريخية وسيولة ضخمة

وكشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن استحواذ المستثمرين الأجانب على صافي أسهم بقيمة 3.94 تريليون ين (حوالي 24.87 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكبر عملية شراء أسبوعية مسجلة منذ بدء إتاحة البيانات في يناير 2005.

وقد انعكس هذا الزخم بوضوح على أداء مؤشر نيكاي 225، الذي قفز بنسبة 16.6 بالمئة منذ بداية شهر أبريل، ليلامس مستوى تاريخياً جديداً عند 59,569.25 نقطة خلال تعاملات الخميس. وجاء هذا الارتفاع القياسي في أعقاب تصريحات من إدارة ترمب أعربت فيها عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران.

عودة الثقة بعد تراجعات مارس

وتشير التقارير إلى أن الأجانب ضخوا نحو 6.9 تريليون ين في الأسهم اليابانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ليعوضوا بذلك مبيعات قياسية شهدها شهر مارس الماضي بلغت 7.37 تريليون ين.

ويرى محللون أن هذه التدفقات لم تكن مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية فحسب، بل لعبت "العوامل الموسمية" دوراً بارزاً؛ حيث اعتاد المستثمرون الأجانب نقل حيازاتهم من طوكيو إلى كيانات خارجية في مارس (قبل تثبيت حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح)، ومن ثم إعادة ضخها في السوق اليابانية مع بداية أبريل.

نشاط في سوق السندات والأسواق الخارجية

ولم تقتصر الجاذبية على الأسهم فقط، بل امتدت لتشمل السندات اليابانية طويلة الأجل التي جذبت صافي 707.2 مليار ين من الأموال الأجنبية، مسجلةً بذلك ثاني أسبوع على التوالي من صافي الشراء، مدعومة بارتفاع العوائد الذي أغرى المستثمرين الدوليين.

وعلى الجانب الآخر، أظهر المستثمرون اليابانيون توجهاً مماثلاً نحو الخارج، حيث:

استقطبت الأسهم الأجنبية 255.5 مليار ين من الاستثمارات اليابانية للأسبوع الثامن توالياً.

خصص المستثمرون اليابانيون صافي 696.2 مليار ين للسندات الأجنبية طويلة الأجل، منهين بذلك موجة بيع استمرت أربعة أسابيع.