وذكرت سيتي غروب أن إجمالي أرباحها ربع السنوية بلغت 5.78 مليار دولار بما يعادل 3.06 دولارا للسهم، مقابل 4.06 مليار دولار بما يعادل 1.96 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات المجموعة المصرفية بنسبة 14.1 بالمئة خلال الربع الأول إلى 24.6 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الإيرادات ربع السنوية 26.63 مليار دولار مقابل 21.59 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.