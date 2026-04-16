تكشفُ نتائج الربع الأول عن قوة لافتة في أداء عمالقة المصارف، مع تسجيل أرباح مدعومة بنشاط التداول وتحسن العوائد، ما يعكس متانة نسبية للاقتصاد الأميركي وقدرته على امتصاص الصدمات.

يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

أكبر بنوك وول ستريت سجلت أرقاماً قياسية في أرباح الربع الأول، وقد استفادت من تقلبات السوق الناجمة عن اندلاع حرب إيران.

أعلن بنك جيه بي مورغان تشيس عن أعلى إيرادات على الإطلاق من أعماله التجارية وصافي دخل البنك الذي جاء في المرتبة الثانية بعد عام 2024، عندما حصل على مكسب غير متوقع لمرة واحدة من بيع حصته في شركة فيزا.

حقق سيتي المنافس أفضل إيرادات ربع سنوية له في عقد من الزمان، وقفزة بنسبة 42 بالمئة في صافي الدخل.

أعلنت بنوك جي بي مورغان وسيتي وويلز فارجو مجتمعة عن أرباح تجاوزت 25 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث استفاد متداولو البنوك من التحركات الحادة في الأسواق دون أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة على المقترضين الأميركيين.

شهد الربع الأول صدمات جيوسياسية، بما في ذلك العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا وحرب إيران، مما أدى إلى نوبات من التقلبات في أسواق السلع الأساسية وقلب التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

هذا النوع من التقلبات مفيد للبنوك الاستثمارية ، التي تجني المال من تمويل وتسهيل عمليات تداول العملاء، وفق التقرير.

ارتفعت أرباح بنك جيه بي مورغان بنسبة 13 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 16.5 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

حقق المتداولون في البنك إيرادات بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي في أسواق الدخل الثابت والأسهم، وهو رقم قياسي.

ورغم أن بنك جيه بي مورغان يحقق باستمرار أعلى إيرادات تداول بين جميع البنوك، إلا أنه تفوق على بنك غولدمان ساكس بفارق 2.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، وذلك نتيجة لتراجع أداء متداولي الدخل الثابت لدى منافسه.

ارتفع صافي دخل سيتي بنسبة 42% على أساس سنوي ليصل إلى 5.8 مليار دولار، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين البالغة 4.9 مليار دولار.

أعلن ويلز فارغو أن أرباح الربع الأول ارتفعت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 5.3 مليار دولار، وهو ما يعتبر أفضل قليلاً من المتوقع.

متانة نسبية

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

أداء البنوك الأميركية خلال الربع الأول من العام يعكس متانة نسبية في الاقتصاد الأميركي، مدعوماً بنتائج قوية على صعيد الإيرادات والأرباح، إلى جانب تحسن عوائد الفوائد ونشاط التداول، ما وفر دعماً واضحاً للقطاع المصرفي.

هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة المستهلك الأميركي وقدرته على الإنفاق، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد.

بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس وسيتي غروب سجلت نتائج إيجابية، في حين ظهر بعض الضعف لدى ويلز فارغو.

ويضيف يرق أن المخاوف تتركز في الفترة المقبلة حول تأثير التوترات الجيوسياسية والحرب الحالية، والتي قد تضغط على المستهلك الأميركي وتنعكس سلباً على الإيرادات والأرباح، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة.

كما يحذر من مخاطر محتملة في سوق الائتمان الخاص، الذي يُقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أن أي تعثر في هذا القطاع قد يؤثر بشكل مباشر على جودة الأصول وربحية البنوك الأميركية.

ويلفت إلى أن تصريحات الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان" جيمي ديمون تعكس هذه المخاوف، خصوصاً في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتي قد تنعكس على أداء الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، وبالتالي على نتائج الشركات والبنوك.

ويؤكد أن أي ارتفاع إضافي في معدلات التضخم سيشكل ضغطاً على الاستهلاك، كما سيؤثر على سياسات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما يزيد من التحديات أمام القطاع المصرفي.

ويختم حديثه بالقول إن استمرار الحرب لفترة أطول سيعمّق هذه الضغوط ويزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والبنوك الأميركية خلال ما تبقى من العام.

تأثير الحرب

وكان الرئيس التنفيذي لـ" جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، قد قال يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأميركي "ظل مرنًا" على الرغم من "مجموعة متزايدة التعقيد من المخاطر"، حيث تمثل تكاليف الطاقة حوالي 3 بالمئة من إنفاق المستهلك العادي.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى أسعار الوقود، سنجد أنها تشكل نسبة ضئيلة من الإنفاق الاستهلاكي. لذا من الواضح أنها تمثل نسبة أكبر بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.. لكن لديهم وظائف وأجور".

فيما حذر المدير المالي لـ "ويلز"، مايك سانتوماسيمو، من أن تأثير حرب إيران على أسعار النفط "يؤثر بالتأكيد على الإنفاق الإجمالي" وأن مستهلكي التجزئة ينفقون ما بين 25 و30 بالمئة أكثر على البنزين مقارنة بما كانوا ينفقونه قبل بدء الحرب.

صورة أكثر تماسكاً

يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

نتائج أعمال البنوك الأميركية الكبرى خلال الربع الأول تعكس صورة أكثر تماسكاً للاقتصاد الأميركي مما كان متوقعاً، رغم استمرار التحديات.

الأداء القوي لكل من “جي بي مورغان”، و”سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”ويلز فارغو”، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات، جاء مدعوماً بنشاط التداول، وتحسن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب استمرار إنفاق المستهلكين بوتيرة جيدة نسبياً.

الرسالة الأهم من هذه النتائج تكمن في صمود المستهلك الأميركي حتى الآن، حيث لا يزال الإنفاق قائماً، مع ارتفاع استخدام بطاقات الائتمان، واستقرار نسبي في جودة الائتمان الاستهلاكي، بل وتراجع بعض مؤشرات التعثر في السداد، ما يعكس استمرار دعم سوق العمل والدخول للأسر الأميركية.

لكنه يضيف أن هذه القوة لا تعكس بالضرورة توازناً كاملاً في الاقتصاد؛ إذ أن جزءاً مهماً من تحسن أرباح البنوك جاء نتيجة بيئة التقلبات المرتفعة في الأسواق، والتي عززت إيرادات التداول والخدمات الاستثمارية، وليس فقط نتيجة توسع صحي في النشاط الاقتصادي الحقيقي.

ويلفت إلى أن بنوكاً مثل “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” استفادت بشكل واضح من انتعاش إيرادات الأسواق، ما يعني أن جزءاً من هذا الأداء القوي مرتبط بحالة عدم اليقين، وليس بازدهار اقتصادي مستدام.

ويؤكد صليبي أن:

المخاطر لا تزال قائمة.

إدارات البنوك أصبحت أكثر حذراً في لهجتها، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالات عودة الضغوط التضخمية.

ثمة مؤشرات على ضعف بعض قطاعات الإقراض، خاصة تمويل الأعمال الصغيرة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويختتم بالقول إن هذه النتائج تعكس اقتصاداً أميركياً صمد خلال الربع الأول من العام، لكنها لا تقدم ضمانات بأن الربع الثاني سيكون بنفس القدر من المتانة، في ظل بيئة عالمية ومحلية لا تزال محفوفة بالمخاطر.