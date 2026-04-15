وفي حال اتمام الصفقة ستتكون أكبر شركة طيران في العالم، رغم أنه من المتوقع أن تواجه قدرا كبيرا من التدقيق والمراجعة من قبل كافة الأطراف المعنية.

ويقوم الكيان الجديد المنتظر بتشغيل حوالي 40 بالمئة من رحلات الطيران الداخلية في الولايات المتحدة، ما يعزز هيمنة شركات الطيران الأربع الكبرى يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز على السوق الأميركية، حيث تستحوذ هذه الشركات على حوالي 80 بالمئة من هذه السوق.

في الوقت نفسه يشكك المحللون وخبراء القانون بشدة في إمكانية موافقة السلطات المعنية على الصفقة المحتملة، خاصة بسبب الخوف من تراجع مستوى المنافسة واحتمالات زيادة أسعار التذاكر.

ومن المرجح أن تخضع أي صفقة اندماج بين شركتي الطيران الأميركيتين لمراجعة دقيقة من وزارة العدل الأميركية، وقد يعني ذلك تخليهما عن بعض خطوط الطيران المشتركة.

وبينما تبدو الإدارة الأميركية الحالية منفتحة على عمليات دمج شركات الطيران، يعتقد الخبراء أن صفقة بهذا الحجم ستواجه عقبات كبيرة.

يأتي هذا الحديث في وقت تعاني فيه شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي يدفع العديد من الشركات في هذا القطاع إلى الاندماج، على الرغم من تأكيد كل من يونايتد وأميركان التزامهما بخطط النمو الخاصة بهما.