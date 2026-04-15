كما أعلنت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية ربع السنوية.

وقال جواكين دواتو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة "جونسون آند جونسون حققت بداية قوية لعام 2026، ونفذت وعدها بعام من النمو المتسارع والتأثير".

وبالنسبة للعام المالي الحالي، تتوقع الشركة تحقيق أرباح تتراوح بين 11.45 و11.65 دولارا للسهم، بمتوسط 11.55 دولارا للسهم بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. في حين تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 11.30 و11.50 دولارا للسهم، بمتوسط 11.40 دولارا للسهم.

كانت الشركة تتوقع في وقت سابق أرباحا تتراوح بين 11.43 و11.63 دولارا للسهم، وأرباح تشغيل تتراوح بين 11.28 و11.48 دولارا للسهم.

كما تتوقع الشركة تحقيق مبيعات سنوية تتراوح بين 100.3 مليار دولار و101.3 مليار دولار، إلى جانب مبيعات تشغيلية تتراوح بين 99.7 و100.7 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة للمبيعات السنوية تتراوح بين 100 و101 مليار دولار، والمبيعات التشغيلية بين 99.5 و100.5 مليار دولار.

وبشكل منفصل أعلنت جونسون آند جونسون موافقة مجلس المديرين على زيادة التوزيعات النقدية ربع السنوية بنسبة 3.1 بالمئة إلى 1.34 دولارا للسهم.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجع صافي أرباح الشركة الأميركية بنسبة 52.4 بالمئة إلى 5.24 مليار دولار بما يعادل 2.14 دولارا للسهم، مقابل 11 مليار دولار بما يعادل 4.54 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6.61 مليار دولار بما يعادل 2.7 دولارا للسهم، مقابل 6.71 مليار دولار بما يعادل 2.77 دولارا للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت مبيعات جونسون آند جونسون بنسبة 9.9 بالمئة إلى 24.06 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.