وفي سياق متصل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة بنسبة 29.6 بالمئة، لترتفع من 17.1 مليار دولار إلى 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026.

كما واصل قطاع السياحة أداءه الإيجابي مسجلاً إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار بنمو قدره 17.2 بالمئة مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في الفترة السابقة.

وتأتي هذه الأرقام مدفوعة بزيادة الوفود السياحية وتنوع الوجهات، مما يرسخ دور القطاع كأحد أهم مصادر الدخل القومي ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المرحلة الراهنة.

وعلى صعيد الاستثمارات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً لافتاً ليصل إلى 9.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار سابقاً. وقد جاءت هذه القفزة مدعومة بالتدفقات الناتجة عن صفقة "علم الروم" بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية للمشاريع الكبرى.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) عن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار، كما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار.