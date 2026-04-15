وكان المحللون قد توقعوا، في المتوسط، ربحًا قدره 5.45 دولار أميركي للسهم الواحد، وفقًا لتقديرات مجموعة بورصة لندن (LSEG).

ويُعد البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، الأكبر في الولايات المتحدة، وواحداً من أكثر المؤسسات المالية متابعة على مستوى العالم.

وقال جي بي مورغان في بيان، إن مخصصات خسائر الائتمان بلغت 2.51 مليار دولار، شملت صافي احتياطي بقيمة 191 مليون دولار، إلى جانب شطب صافي قدره 2.3 مليار دولار، وبالمقارنة، بلغت المخصصات في العام الماضي 3.31 مليار دولار، تضمنت احتياطياً صافياً بقيمة 973 مليون دولار وشطباً صافياً مماثلاً (2.3 مليار دولار).

كما ارتفع صافي الإيرادات (على أساس ما تم الإعلان عنه) بنسبة 10 بالمئة ليصل إلى 49.84 مليار دولار.

أما على أساس الإدارة، فبلغ صافي الإيرادات 50.54 مليار دولار، بزيادة 10 بالمئة مقارنة بـ 46.01 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، ومتجاوزًا بذلك توقعات وول ستريت البالغة 49.2 مليار دولار.

وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 25.5 مليار دولار، بينما ارتفع إلى 23.3 مليار دولار (باستثناء الأسواق) بزيادة 3 بالمئة.

وفي المقابل، قفزت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد عن العام الماضي، إلى 25.1. مليار دولار بزيادة 11 بالمئة، بينما بلغت (باستثناء الأسواق) 15.7 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً نسبته 14 بالمئة.