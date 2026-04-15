وواصل مطار دبي الدولي أداءه القوي بحلوله ثانياً عالمياً من حيث إجمالي عدد المسافرين، في وقت حافظ فيه مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي على صدارة الترتيب الإجمالي بـ106.3 مليون مسافر، وجاء مطار طوكيو هانيدا ثالثاً.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عالمياً نحو 9.8 مليار مسافر في عام 2025، بزيادة 3.6 بالمئة مقارنة بعام 2024 و7.3 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما استحوذت المطارات العشرة الأولى على نحو 9 بالمئة من إجمالي الحركة العالمية.

وبلغ عدد المسافرين الدوليين نحو 4 مليارات مسافر في 2025، بزيادة 5.9 بالمئة مقارنة بعام 2024 و8.3 بالمئة مقارنة بعام 2019، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وساهم التعافي القوي في السفر الدولي، خصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ، في دفع نمو حركة المطارات عالمياً، في وقت تواجه فيه بعض المطارات الكبرى قيوداً تتعلق بالطاقة الاستيعابية وسلاسل الإمداد.

وفي قطاع الشحن الجوي، ارتفعت الأحجام بنسبة 2.9 بالمئة لتصل إلى 128.9 مليون طن متري، مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وحافظ مطار هونغ كونغ الدولي ومطار شنغهاي بودونغ الدولي على المركزين الأول والثاني في الشحن الجوي.

وبلغ عدد حركات الطائرات عالمياً نحو 101.5 مليون حركة في 2025، بزيادة 2.3 بالمئة مقارنة بعام 2024، حيث تصدّر مطار شيكاغو أوهير القائمة، تلاه مطار أتلانتا ثم مطار دالاس فورت وورث.