ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد، فإن سلوك المستثمرين بات يعكس قدراً أكبر من التكيف مع الصدمات، في وقت تتداخل فيه الحسابات السياسية مع ديناميكيات التسعير في الأسواق.

تُشير المعطيات الراهنة إلى أن ردود الفعل تجاه الأحداث الأخيرة لم تعد بالحدة نفسها التي طبعت الأسابيع الأولى من الأزمة، إذ تراجع الاندفاع نحو الأصول الآمنة نسبياً لصالح تحركات أكثر اتزاناً.

ويعكس ذلك، بحسب محللين، حالة من "تسعير المخاطر" المسبق، حيث استوعبت الأسواق جزءاً كبيراً من السيناريوهات الجيوسياسية المحتملة.

في المقابل، يبقى هذا الهدوء النسبي هشّاً ومحكوماً بتطورات المشهد الميداني والسياسي، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة واحتمالات اتساع نطاق الصراع.

وينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن استراتيجي الاستثمار في شركة غلوبال إكس إي تي إف إس، بيلي ليونغ، قوله: "هناك اعتقاد بأن الكثير من هذا مجرد تكتيكات تفاوضية.. لقد بلغت الأسواق ذروة عدم اليقين، ولم تعد ردود الفعل حادة كما كانت من قبل"، وذلك في معرض تعليقه على خطوة الولايات المتحدة لفرض حصار على مضيق هرمز الحيوي، والتي أدت إلى رد فعل مألوف في السوق: ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع عوائد السندات، وقوة الدولار.

لكن هذه المرة، كان رد الفعل متحفظاً بشكل ملحوظ، باستثناء تحركات أسعار النفط. مما يشير إلى أن المستثمرين قد أخذوا في الحسبان معظم المخاطر الجيوسياسية، وأصبحوا أقل تأثراً بالأخبار المتداولة.

وقال ليونغ:

تحركات السوق الأخيرة تشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اعتياداً على الصدمات الجيوسياسية، مع انخفاض حدة التقلبات مقارنة بالأسابيع السابقة.

"لذا أعتقد أن السوق الآن لديه سعر أفضل وفهم أعمق لدوافع ترامب".

وبالمثل، قال مدير المحافظ الرئيسي في شركة تين كاب،جون باي ليو، إن مؤشرات التقلبات تشير إلى أن ذروة الذعر ربما تكون قد انقضت. وأضاف: "شهدنا ارتفاع مؤشر VIX قبل بضعة أسابيع، وربما كان ذلك ذروة الخوف وعمليات البيع... من الآن فصاعدًا، تحاول السوق استعادة توازنها".

تفاعلات حادة

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأسواق المالية تفاعلت بشكل حاد مع التطورات الأخيرة، خاصة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين.

أول أسبوع من التصعيد كان من أصعب الفترات، إذ سيطر الخوف على المستثمرين، وهو أمر طبيعي في ظل التوترات الجيوسياسية، فكما يُقال دائماً: "رأس المال جبان ويتجنب المخاطر".

المخاوف لم تقتصر على الاضطرابات السياسية فقط، إذ امتدت إلى أسواق الطاقة، خاصة مع الحديث عن استهداف عشرات المنشآت النفطية، وهو ما زاد من حساسية الأسواق تجاه أي تطورات ميدانية.

بدء المحادثات وعودة المسار التفاوضي منحا الأسواق قدراً من الارتياح، إذ ترتفع شهية المخاطرة مع أي إشارات إيجابية، سواء من خلال هدنة مؤقتة أو تصريحات سياسية داعمة.

الأسواق بطبيعتها تستبق الأحداث وتتحرك بسرعة مع أي تغير في المعطيات.

ويشير إلى أن السيولة لا تزال مرتفعة في الأسواق العالمية، ما يدعم قدرتها على التعافي، مستشهداً بتجارب سابقة مثل أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، إذ تمكنت الأسواق من استعادة توازنها وتحقيق ارتفاعات لاحقة رغم الصدمات الأولية.

ويُبيّن أن التأثيرات السلبية قد تكون أكثر وضوحاً على المدى المتوسط والطويل، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وانعكاساته على الاقتصاد الحقيقي، موضحاً أن هناك فرقاً بين أداء الأسواق المالية والاقتصادات بشكل عام، حيث قد تشهد الأخيرة تباطؤاً أو ضعفاً نسبياً.

ويؤكد أن العالم يتجه حالياً نحو موجة جديدة من الاستثمار، مدفوعة بالتطورات في الذكاء الاصطناعي وزيادة تدفقات السيولة، ما يخلق فرصاً استثمارية متعددة في مختلف الأسواق.

ويتابع: "في حال التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على أسس قوية، فإننا قد نشهد انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، خصوصاً في الأسواق الخليجية والعربية، التي يمكن أن تستفيد من الاستقرار لبناء علاقات اقتصادية طويلة الأجل".

كما يتوقع على المدى الطويل ضعفاً نسبياً في الدولار، في ظل توجه المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم والابتعاد عن مصادر عدم اليقين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة هيكلة لسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي.

ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أن الأزمات، رغم حدتها، غالباً ما يعقبها تعافٍ قوي، قائلاً: "التاريخ يثبت أن كل أزمة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والفرص في الأسواق العالمية".

اقتصادات تحت الضغط

وبينما تتجه الأسواق إلى اختبار توازن جديد، فإن الاقتصادات العالمية لا تزال تواجه ارتدادات غير مكتملة، قد تتكشف آثارها بشكل أعمق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما عبر عنه أحدث بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي.

خفض الصندوق توقعاته للنمو، الثلاثاء؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتعرض الإمدادات لاضطرابات نجمت عن الحرب على إيران.

حذر الصندوق من أن الاقتصاد ​العالمي سيكون على حافة الركود إذا تفاقم الصراع وظل سعر النفط فوق ‌100 دولار للبرميل حتى عام 2027.

2027. مع سيطرة حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الصراع في الشرق الأوسط على المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عرض الصندوق ثلاثة سيناريوهات ​متوقعة للنمو، هي ضعيف وسيء وقاس، بناء على كيفية تطور الحرب.

وبحسب رويترز،يفترض "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا ​في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) أن حرب إيران ستكون قصيرة الأمد، وسينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2026 بنسبة 3.1 بالمئة بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن ​توقعاته السابقة في يناير كانون الثاني.

وبموجب هذا الاحتمال، سيبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل ​طوال عام 2026، انخفاضا من المستويات الأخيرة التي بلغت فيها العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار تقريبا للبرميل.

وقال الصندوق إنه كان سيرفع توقعاته للنمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة بسبب استمرار طفرة الاستثمار ​في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية والدعم المالي في بعض الدول ​لولا الصراع في الشرق الأوسط.

نمط تقليدي

من جانبه، يوضح كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

الأسواق لا تزال تتصرف وفق النمط التقليدي الذي تشهده خلال فترات الحروب، حيث تبدأ بتسعير المخاطر بشكل حاد، قبل أن تتجه لاحقاً إلى التكيف التدريجي مع التطورات.

جزء كبير من المخاطر تم تسعيره بالفعل، وهو ما يفسر تراجع حدة ردود الفعل مقارنة ببداية الأزمة.

كثير من المؤشرات، رغم التقلبات، عادت إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب، في دلالة على انحسار حالة الذعر الأولية.

أي إشارات تهدئة، مثل الهدن المؤقتة أو وقف إطلاق النار، تنعكس سريعاً على الأسواق عبر ارتفاع الأسهم، وتراجع أسعار النفط، وتحسن شهية المخاطرة.

وفي المقابل، يشير إلى أن بعض القرارات السياسية الأخيرة أدت إلى تحركات عكسية مؤقتة، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط وتراجع بعض الأصول، إلا أن الأسواق سرعان ما أعادت التوازن.

ويؤكد صليبي أن صدمة البداية قد تكون انتهت إلى حد كبير، لكن المخاطر لم تتلاش بعد، موضحاً أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لا تزال تضغط على الأسواق، وهي:

بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً.

عدم ظهور التأثيرات الاقتصادية الكاملة حتى الآن.

الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة إعادة التكيف، بعد صدمة أولية وعمليات بيع قوية، على أن تتحدد الاتجاهات المقبلة بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.