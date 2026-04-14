ورحّب الرئيس شي جين بينغ بزيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

ونقل، خلال اللقاء، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الرئيس الصيني، وتمنياته للشعب الصيني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس الصيني ولي عهد أبوظبي تحياته إلى رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والنماء والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وخلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ولانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في وزارة الخارجية؛ وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية؛ وحسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وخالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.