وضمن هذه اللقاءات، اجتمع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع "داي هوليانغ"، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وبحث الجانبان سُبل توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز سلاسل التوريد لدعم أمن الطاقة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.

كما التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بـ"لياو زينغتاي"، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا الصينية للصناعات البتروكيماوية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة الصناعية.

وبحث مع "تشانغ تشينغسونغ"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية، آفاق تطوير الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، والتعاون في استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

واجتمع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي مع "روبن زينغ"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمبيركس للتكنولوجيا (كاتل)، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البطاريات، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وتبادل المعارف والخبرات في صناعة بطاريات تخزين الطاقة لدعم جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية لوسائل التنقل الذكي، ودور التقنيات المتطورة في دعم جهود وتوجهات الحياد المناخي.

كما التقى مع "لي جون"، رئيس مجلس إدارة شركة شاومي للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعات الإلكترونية المتقدمة، وسبل تعزيز الشراكة بما يسهم في دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وحضر اللقاءات الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وخلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وحسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.