وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الواردات في مارس بلغت 49.98 مليون طن، أو نحو 11.77 مليون برميل يوميا.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام المنقول بحرا في مارس عند 10.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، في حين ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل.

وقالت إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا المتخصصة في تتبع السفن، إن الشحنات القادمة من الشرق الأوسط محملة في يناير وفبراير، لذا لم تتأثر واردات مارس بعد بانقطاعات مضيق هرمز.

وقالت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم إن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية للمصافي في الصين بلغ 68.79 بالمئة في مارس، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و4.47 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.

وأضافت الشركة في تقرير لها أن كبريات شركات التكرير الحكومية والمستقلة خفضت معدلات التشغيل خلال الشهر بسبب عوامل منها مخاطر إمدادات النفط الخام.

وقالت يي لين، نائبة رئيس شركة ريستاد إنرجي إن من المرجح أن تواجه الصين نقصا في إمدادات النفط الخام في أبريل، إذ من المتوقع أن تقل الواردات بنحو مليوني برميل يوميا عن متوسط الطلب من الواردات.

وأضافت أنه إذا أرادت شركات التكرير الحفاظ على إمدادات كافية من المنتجات النفطية، فستحتاج الصين على الأرجح إلى السحب من المخزونات، حتى مع توقع انخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو مليون برميل يوميا في أبريل وسط ضعف هوامش الربح.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن صادرات المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطيران والوقود البحري، انخفضت 12.2 بالمئة إلى 4.6 مليون طن في مارس.

وأمرت الصين الشهر الماضي بفرض حظر على صادرات الوقود المكرر، مما أدى إلى وقف الشحنات التي لم تكن قد خضعت للتخليص الجمركي حتى 11 مارس.

ومن المرجح أن يمتد حظر التصدير، الذي لا يشمل وقود الطائرات المخصص للتزويد بالوقود، إلى أبريل نيسان، على الرغم من إمكان تطبيق استثناءات على الكميات الصغيرة المتجهة إلى دول المنطقة التي طلبت المساعدة.

وفي المقابل، انخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 10.7 بالمئة عن العام السابق إلى 8.18 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن واردات الصين في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2018.