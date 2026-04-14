وذكرت الوزارة في بيان أن سنغافورة سجلت خلال الربع الأول نموا بمعدل 4.6 بالمئة سنويا من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين وأقل من المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 5.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى أساس ربع سنوي سجل اقتصاد سنغافورة انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول بعد نمو بمعدل 1.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة أنه في حين ظل النمو بشكل عام "مرنا" خلال الربع الأول، فإن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي خلال الشهور المقبلة.