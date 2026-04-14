ويقع المشروع في الجانب الشمالي من الجزيرة على مقربة من مشروع "ياس إيكرز" و"عالم فيراري أبوظبي" و"ياس مول"، فضلاً عن أبرز وجهات الترفيه والتسلية في الجزيرة، بما فيها "توب جولف" و"ياس لينكس جولف آند كانتري كلوب" و"ياس ووتروورلد" و"حلبة مرسى ياس" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"عالم ومنتجع ديزني أبوظبي" المرتقب.

ويمكن لقاطني المجمع استكشاف الجزيرة بسهولة سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية أو السيارة، إذ يستفيدون من اتصال مباشر بشبكة الطرق "ياس إيكرز" ومسارات المشي وركوب الدراجات المخصصة في الجزيرة، فيما يوفر (E11) عبر شارع الشيخ زايد السريع، وصولاً سلساً إلى وسط مدينة أبوظبي ومطار زايد الدولي وإمارة دبي.

ويجمع "ياس بارك بليس" بعناية بين حيوية الحياة في جزيرة ياس وهدوء المساحات الخضراء المنسقة، ليخلق مجمعاً سكنياً يحقق التوازن بين الترابط الاجتماعي وسهولة التنقل والأجواء الهادئة.

ويطل المجمع على حديقة "ياس سنترال بارك"، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، وتضم مجموعة متنوعة من وحدات الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من غرفتي نوم. وقد روعي في تصميمها تعزيز الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وتحقيق تواصل سلس بين المساحات الداخلية والخارجية.

وستطرح الدار وحدات المرحلة الأولى للبيع أمام المشترين اعتباراً من يوم الخميس 16 أبريل.

ويتوسط المجمع بوديوم مستوحى من الواحات الصحراوية يشكل محمية طبيعية تتخلل المباني وتعزز أساليب الحياة الصحية والتواصل الاجتماعي بين السكان.

ويضم البوديوم سلسلة من الحدائق التفاعلية المتنوعة، منها حديقة "أكوا" المزودة بنوافير وأقواس مائية وعناصر تبريد طبيعية للأجواء، وحديقة "ريفلكتيف" التي تتضمن مسبحاً ومساحات عشبية مظللة للاسترخاء، وحديقة "الزَّن" لليوغا والتأمل، إضافة إلى حدائق للعمل المشترك مجهزة بمقاعد مظللة تتيح العمل في الهواء الطلق.

ويستفيد السكان كذلك من مساحات عشبية مشتركة ومدرجات مفتوحة للتجمعات والفعاليات، ومجمع مسابح عائلي، ومسبح للبالغين، ومساحات لعب مدمجة مع الطبيعة تشجع الأطفال على الاستكشاف، فضلاً عن منشأة رياضية مغلقة.

كما تسهم المسطحات الخضراء متعددة الطبقات من النباتات المحلية والممرات المظللة والمسارات المنحنية في تشكيل تجربة تنقل سلسة للمشاة، تربط الوحدات السكنية بالمرافق والمساحات المشتركة، مما يرسخ شعور الانتماء لدى قاطني المجمع.

ومن أبرز ما يميز المجمع منظومة التجزئة المتكاملة ضمن "ياس بارك بليس"، إذ يضم ممشى تجارياً في الطابق الأرضي يحتوي على مطاعم ومقاهٍ ومتاجر وسوبرماركت وصيدلية وخدمات أساسية، وجميعها على بُعد خطوات من الوحدات السكنية.

ويرفع هذا النهج المتكامل في تصميم المجمع من مستوى الراحة اليومية للسكان، ويدعم تحول منطقة شمال ياس إلى حي سكني مكتفٍ ذاتياً.

ويعزز "ياس سنترال بارك" التابع لشركة الدار أسلوب الحياة المرتبط بالطبيعة الذي يوفره المجمع، حيث يتيح للسكان الاستمتاع المباشر بواحد من أكبر المنتزهات العائلية في أبوظبي.

ويتصل المنتزه بالمجمع عبر ممشى متواصل، ويضم مضماراً مخصصاً للجري ومساحات عشبية مفتوحة للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة تشمل منطقة قفز ومنطقة ألعاب مائية وملعب أطفال ومساراً مستوحى من الغابات مزوداً بمنصات لليوغا.

ويستهدف "ياس بارك بليس" الحصول على تصنيف 3 لآلئ وفق نظام "استدامة"، وهو ما يعكس التزام الدار بالتنمية المستدامة.

وقد أدمجت الدار أنظمة ترشيد الطاقة ومواد البناء المستدامة والتنسيق البيئي المتوافق مع المناخ وصحة وجودة حياة السكان في جميع مكونات المشروع، بما يدعم أداءه البيئي على المدى الطويل ويرفع جودة المعيشة في مجمعاتها.