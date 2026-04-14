وذكر البنك أن صافي أرباحه ربع السنوية بلغ 5.4 مليار دولار بما يعادل 17.55 دولارا للسهم، مقابل 4.6 مليار دولار بما يعادل 14.12 دولارا للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 17.4 بالمئة.

وقد شهدت الأسواق العالمية اضطراباتٍ بسبب الحرب الإيرانية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتفاقم المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، في بيان: "لا يزال المشهد الجيوسياسي شديد التعقيد، لذا يجب أن تبقى إدارة المخاطر المنضبطة ركيزةً أساسيةً في طريقة عملنا".

في الوقت نفسه زادت إيرادات غولدمان ساكس خلال الربع الأول بنسبة 14.4 بالمئة سنويا إلى 17.23 مليار دولارا مقابل 15.06 مليار دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سوق الاندماجات يصمد رغم العواصف الجيوسياسية

توقّع كبار التنفيذيين في وول ستريت أن يشهد عام الاندماجات والاستحواذات زخماً قوياً، رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويرى هؤلاء أن النهج التنظيمي الأكثر مرونة في عهد الرئيس ترامب، إلى جانب الطفرة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيشكلان دعامة رئيسية لنشاط الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات جمعتها شركة ديلوجيك، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً نحو 1.38 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام.

كما أشار محللو جيفريز إلى أن رسوم الاستشارات المرتبطة بهذه الصفقات ارتفعت بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.3 مليار دولار، مع تصدّر غولدمان ساكس قائمة البنوك من حيث الحصة السوقية.

وشارك البنك الاستثماري في عدد من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول، من بينها تقديم المشورة لشركة يونيليفر بشأن خطتها لدمج أعمالها الغذائية مع ماكورميك، في صفقة من شأنها إنشاء كيان بقيمة 65 مليار دولار.

كما عمل على صفقة الاندماج المقترحة بين إيكويتابل هولدنغ وشركة كوربريدج لتأسيس شركة تأمين بقيمة 22 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات البنك من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 2.84 مليار دولار خلال الربع الأول، مسجلةً نمواً بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما صعد سهم غولدمان ساكس بأكثر من 3 بالمئة منذ بداية العام، بعد أن قفز بأكثر من 53 بالمئة خلال عام 2025.

اكتتابات كبرى تلوح في الأفق

في المقابل، تعرض سوق الطروحات العامة الأولية لضغوط بفعل تجدد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ما انعكس سلباً على شهية المخاطرة في أسواق الأسهم. ومع ذلك، واصلت بعض الشركات، لا سيما في قطاعي الصناعة والدفاع، المضي قدماً في خطط الإدراج.

ووفقاً لتقرير نشرته رويترز، حصل غولدمان ساكس على دور ضمن البنوك الرئيسية لإدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس، المتوقع في يونيو المقبل. وقد تجمع الشركة، بقيادة إيلون ماسك، نحو 75 مليار دولار عند تقييم يصل إلى 1.75 تريليون دولار.

ومن المنتظر أن يمهّد هذا الإدراج الطريق لموجة من الطروحات الضخمة خلال العام، تشمل احتمال طرح كل من "أوبن إيه آي OpenAI" و"أنثروبيك Anthropic" للاكتتاب العام.

وفي سياق متصل، شارك غولدمان ساكس كأحد مديري الاكتتاب في الطرح العام لشركة "باي باي PayPay" في الولايات المتحدة بقيمة 880 مليون دولار، والذي منح الشركة المدعومة من "سوفت بنك SoftBank" تقييماً بلغ 10.7 مليار دولار.