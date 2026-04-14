ويعكس القرار انتقالاً واضحاً من إدارة الأزمة سياسياً إلى توظيف القوة البحرية لفرض معادلات جديدة على الأرض، في لحظة تزدحم فيها الحسابات العسكرية مع رهانات الأسواق.

ويفتح الإعلان الذي تبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً من المواجهة مع إيران، سواء على مستوى الميدان، وحتى عمق النظام الاقتصادي الدولي. فالمضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، يتحول إلى أداة ضغط مزدوجة، قادرة على خنق موارد الخصم من جهة، ورفع كلفة الطاقة عالمياً من جهة أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات تضخمية واسعة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فرض الولايات المتحدة حصاراً على مضيق هرمز، بعد تعثر المحادثات التي عُقدت في باكستان لإنهاء الحرب مع إيران.

وكان ترامب قد قال في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” يوم الأحد: "اعتبارًا من الآن، ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، عملية فرض حصار على أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن دولاً أخرى ستشارك في هذا الحصار. "ولن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا العمل غير القانوني القائم على الابتزاز".

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، يبدو أن حصار السفن العابرة للمضيق سيكون أكثر محدودية مما أعلنه ترامب في البداية، إذ أوضحت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لن تعيق حركة السفن المتجهة من وإلى موانئ غير إيرانية. وسيُفرض الحصار فقط على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية.

ويضيف التقرير:

بدد إعلان الحصار الأميركي الآمال في إمكانية إنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة بعد محادثات السلام في إسلام آباد.

كما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الحرب، وبدء إيران تقييد الوصول إلى المضيق، الذي يُعد أحد أهم نقاط الاختناق في العالم ويمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومن شأن الحصار الكامل أن يزيد من حدة الأزمة الراهنة، فبحسب نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم الرشيد، على قناة سي إن بي سي الأميركية يوم الاثنين، فإن سحب المزيد من النفط من السوق سيرفع أسعار النفط أكثر .. إلى حوالي 150 دولارًا للبرميل”.

تصعيد واضح

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

التطورات الأخيرة في مضيق هرمز تعكس تصاعداً واضحاً في وتيرة التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس سريعاً على الأسواق العالمية.

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بنحو ، في حين تراجعت الأسواق العالمية .

كلّ من بريطانيا وفرنسا كثّفتا محاولاتهما لتأمين الملاحة في المضيق، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بشأن التعامل مع الأزمة .

ثمة دعوات بترك الدول الأوروبية الأكثر تضرراً تتحمل مسؤولية حماية وتأمين حركة التجارة في المنطقة .

ويضيف أن المرحلة الحالية تشير إلى انتقال نحو ضغوط إضافية، مرجحاً أن تتجه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على حركة السفن، خصوصاً تلك المتجهة إلى إيران أو الخارجة منها، على غرار نماذج حصار سابقة، لكنه يشدد على أن الحالة الإيرانية تختلف نظراً لامتلاك طهران أدوات وطرقاً للالتفاف على القيود المفروضة.

ويوضح أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، نظراً لتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية، خاصة وأن أي تعطيل للملاحة فيه ينعكس سلباً على حلفاء الولايات المتحدة ودول المنطقة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

ويؤكد أن التضخم بات أحد أبرز أدوات الضغط غير المباشر في هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة شهدت بالفعل مستويات تضخم مرتفعة تُعد من الأعلى منذ جائحة كورونا، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، سواء عبر تسارع التضخم أو تباطؤ النمو.

وفيما يتعلق بالأسواق، يوضح يرق أن ردود الفعل حتى الآن تعكس حالة من الحذر، حيث لم تشهد الأسواق تراجعات حادة رغم الأخبار السلبية، مدفوعة برهانات المستثمرين على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن التصعيد الحالي يُستخدم كأداة ضغط لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات إضافية، مشيراً إلى أن كلاً من الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخمسيظلان العاملين الأكثر تأثيراً في مسار الأزمة، في ظل إدراك جميع الأطراف أن استمرار الحرب ليس خياراً مفضلاً.

أهداف ترامب

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

الحصار البحري يهدف إلى تقليص قدرة إيران على تمويل دفاعها، عبر الحد من العائدات التي تحققها من صادرات النفط.

لكن مثل هذه الخطوة تنطوي على مخاطر بزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وقد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط.

كما أنها تهدد الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين الثلاثاء الماضي.

ونقل التقرير عن مديرة تحليل الشؤون العسكرية في مركز “ديفنس برايوريتيس” في واشنطن، جينيفر كافانا، قولها:

“إن إغلاق المضيق بالكامل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر مما حدث سابقًا، وسيزيد الضغوط على الولايات المتحدة من قبل المجتمع الدولي".

“هذا يعكس بوضوح مدى شعور الرئيس بالإحباط ووصوله إلى نهاية خياراته".

ويعكس قرار ترامب بفرض الحصار أمله في تطبيق نموذج تدخله في فنزويلا على إيران، حين قامت الولايات المتحدة باعتقال الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أعقبت حصارًا بحريًا على الدولة اللاتينية.

وقال ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز” يوم الأحد:“نحن نفرض حصارًا كاملاً. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط لأطراف تفضلها دون غيرها، أو لأي سبب كان".

انتقائية

و إلى ذلك، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

أي حصار أميركي في مضيق هرمز لن يأخذ شكل الإغلاق البحري الشامل للممر المائي، بل سيكون أكثر انتقائية وتركيزاً، مستهدفاً السفن التي تتعامل تجارياً مع إيران، دون تعطيل حركة الشحن العالمية بالكامل .

الأسواق لم تُسعّر هذا الأمر بشكل كامل حتى الآن .

التدفقات النفطية شهدت بالفعل بعض الاضطرابات خلال الأسابيع الماضية، وهو ما جعل المستثمرين في حالة ترقب لمدى استدامة إجراءات الإنفاذ الأميركية، وما إذا كانت ستتطور إلى تصعيد أوسع .

ويستطرد: "تحركات أسعار النفط والأصول عالية المخاطر لا تعتمد على التهديدات بقدر ما ترتبط بحدوث نقص فعلي في المعروض"، مؤكداً أن رد الفعل الحقيقي للأسواق يظهر فقط عند سحب كميات ملموسة من النفط من السوق.

ويشير لى أن إيران كانت قد طبّقت بالفعل قيوداً انتقائية على الملاحة، من خلال السماح بمرور بعض السفن دون غيرها، لافتاً إلى أن التحرك الأميركي الحالي يأتي في إطار مواجهة هذه الورقة، عبر استهداف مباشر للصادرات الإيرانية.

ويؤكد الرفاعي أن التأثير الأكبر على الأسواق لن يكون مرتبطاً فقط بتصاعد التوتر، بل بمدى استمراره، موضحاً أن الصدمة الحقيقية ستحدث في حال تم حجب كميات كبيرة من النفط لفترة زمنية طويلة، خاصة وأن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل عامل "المدة الزمنية" هو المحدد الرئيسي لحجم التداعيات الاقتصادية.