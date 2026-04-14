وبينما تتسع دائرة الغموض الجيوسياسي، تعيد الأسواق تسعير المخاطر بوتيرة سريعة تعكس حجم الاضطراب المحتمل في الإمدادات.

تنعكس هذه التطورات مباشرة على سلوك المستثمرين، إذ تتقدم المخاوف التضخمية إلى واجهة المشهد، في مقابل تراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، وعودة قوية لتقلبات أسعار الطاقة. كما تعيد التوقعات المرتبطة بإغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق تشكيل موازين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

تتجه التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حساسية للتصعيدات السياسية والأمنية، مع بقاء أسعار النفط المحرك الأساسي لاتجاهات الأسواق المالية.

وفي هذا السياق، تتباين قراءات الخبراء بين سيناريوهات ارتفاع تدريجي للأسعار، واحتمالات صدمات حادة في حال اتسع نطاق التوتر ليشمل إمدادات الطاقة بشكل مباشر.

ارتفاع النفط

كتب رئيس تحليل النفط في GasBuddy، باتريك دي هان، على منصة "إكس" أن غياب التوصل إلى اتفاق سلام يعني على الأرجح استمرار ارتفاع أسعار النفط، مع بقاء مضيق هرمز تحت سيطرة إيران.

وأضاف: "مع عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق أو تفاهم مع إيران، من المرجح أن يظل المضيق تحت سيطرتهم، وأن تواصل أسعار النفط، وبالتالي أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، الارتفاع نتيجة الإغلاق المحتمل والمستمر للمضيق”، قبل أن يختتم بالقول: “الوضع لا يبدو جيدًا لأسعار الوقود عالميًا".

كما كتب كبير استراتيجيي الأسواق السابق في JPMorgan ماركو كولانوفيتش: "اتفاق السلام الذي اعتبرته غير واقعي (أي زائف عند الإعلان عنه) أدى إلى تراجع أسعار النفط بنحو 15 بالمئة، وارتفاع الأسهم بشكل عام بنحو 5 بالمئة، وأسهم التكنولوجيا ذات الزخم بنحو 25 بالمئة.. والآن بعد انكشاف حقيقته — من المتوقع أن تعكس أسعار النفط والأسهم هذا المسار"، وفق ما نقله موقع بيزنس إنسايدر.

فيما قال الصحافي المالي، رون إنسانا، إن الحصار الأميركي قد يؤثر على سوق الأسهم وأسعار النفط. وكتب في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد: "أعلن الرئيس ترامب فرض حصار بحري أميركي على مضيق هرمز عقب فشل المحادثات مع إيران.. من المتوقع أن نشهد سوقًا يتجه نحو تجنب المخاطر في الأسهم وارتفاعًا في أسعار النفط".

ردود الفعل

يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية:

إن ردّة الفعل الأولى في الأسواق العالمية جاءت “طبيعية جداً” في ضوء فشل المحادثات الأميركية الإيرانية وتصاعد الإجراءات المرتبطة بالموانئ والشحن البحري، ما عزّز من وتيرة التوتر في المنطقة.

هذا التصعيد انعكس بشكل مباشر وقوي على أسعار الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط، سواء خام خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت، ارتفاعات حادة، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير الضغوط التضخمية بوتيرة أعلى مقارنة بحالة التفاؤل التي سادت في الأسبوع السابق.

هذه التطورات كان لها تأثير واضح على مختلف الأصول، مع تقلبات الأسهم العالمية، في حين شهدت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة تقلبات ملحوظة، بالتزامن مع عودة قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ويضيف أن المرحلة المقبلة ستتسم بمزيد من التقلبات في الأسواق العالمية، مشدداً على أن مسار الأسواق سيظل مرهوناً بالتطورات الجيوسياسية وقرارات الأطراف المعنية، مع بقاء أسعار النفط العامل المرجعي الأساسي الذي يقود اتجاهات الأسواق.

ويرى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيبقي الضغوط التضخمية مرتفعة، ما سينعكس سلباً على الأسهم ويضغط على المعادن، في وقت يعزز فيه من قوة الدولار. كما يلفت إلى أن بيانات التضخم الأخيرة، خاصة مؤشرات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، أظهرت بالفعل تسارعاً ملحوظاً، وهو ما يعزز هذا السيناريو.

ويختتم صليبي حديثه بالتأكيد على أن الأسواق قد تستمر في تسعير هذا المشهد لفترة أطول، بغض النظر عن مآلات التصعيد، مع بقاء الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عاملاً أساسياً يؤثر على مختلف فئات الأصول.

نقطة الصفر

ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن رئيس قسم الاستثمار في شركة بيلويذر ويلث، كلارك بيلين، قوله:

”يعود المستثمرون الآن إلى نقطة الصفر في محاولة لإعادة تقييم القيمة العادلة للأسهم، بعد أن بات من الواضح أنه لا نهاية تلوح في الأفق للصراع في الشرق الأوسط”.

”يُعدّ مضيق هرمز عاملاً حاسماً في أسعار النفط ومعنويات السوق بشكل عام، ومن الواضح أننا سنشهد المزيد من التوترات بشأن هذا الممر المائي بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب فرض حصار على مضيق هرمز ، إثر انتهاء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق.

ودخل الحصار على جميع الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ يوم الاثنين. وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تمنع السفن التي تستخدم المضيق للوصول إلى موانئ غير إيرانية.

جرس إنذار

من جانبه، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد،لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إن فشل محادثات إسلام آباد وتوقف مساعي الهدنة شكّل جرس إنذار عنيف للأسواق العالمية، حيث أنهى حالة التفاؤل الهشة ودفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم بسرعة كبيرة.

الإعلان عن تعثر المفاوضات، بالتزامن مع إعلان الإدارة الأميركية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، أدى إلى تحول حاد في المشهد، مع سيطرة واضحة لحالة العزوف عن المخاطرة، وتراجع الأسهم، مقابل قفزة قوية في أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل مدفوعة بعودة علاوة المخاطر الجيوسياسية.

بؤرة القلق الرئيسية تتمثل في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

السيناريو الأساسي الذي تبنيه الأسواق حاليًا يفترض أن أي تحرك أميركي سيبقى في إطار الضغط على الموانئ الإيرانية دون الوصول إلى إغلاق شامل للمضيق.

وفي ظل هذا السيناريو، من المتوقع استقرار أسعار النفط بين 95 و115 دولارًا للبرميل، مع ضغوط تضخمية مؤقتة قد تدفع البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، دون الوصول إلى حالة ذعر شاملة في الأسواق.

ويحذر سعيد من وجود مخاطر كامنة غير مسعّرة بالكامل، تتمثل في سيناريو التصعيد الشامل، والذي قد يشمل إغلاقًا فعليًا لمضيق هرمز أو امتداد الهجمات إلى البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

ويؤكد أنه في حال تحقق هذا السيناريو، قد تقفز أسعار النفط إلى مستويات 150 دولارًا أو أكثر، مما سيدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع تداعيات واسعة تشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأزمات في إمدادات الغاز الطبيعي والأسمدة، فضلًا عن ضغوط قوية على عملات الأسواق الناشئة وتصحيحات حادة في أسواق الأسهم.

ويشير إلى أن عامل الوقت أصبح عنصرًا حاسمًا، حيث من المتوقع وصول الشحنات التي عبرت مضيق هرمز قبل التصعيد بحلول منتصف أبريل، وهو ما يمثل نقطة تحول قد تبدأ عندها الأسواق في استشعار نقص فعلي في الإمدادات. كما يلفت إلى وجود ضغوط سياسية داخلية في الولايات المتحدة، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات حساسة، ما يحدّ من هامش المناورة أمام الإدارة الأميركية ويُبقي باب التهدئة مفتوحًا ولو بشكل محدود.

ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن حركة الأموال تعكس حالة نفسية معقدة بين الخوف والأمل، حيث تتجه السيولة نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، مع تحول واضح داخل أسواق الأسهم لصالح قطاعات الطاقة والدفاع على حساب القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والسياحة. ويؤكد أن الأسواق حاليًا تسعّر نصف الأزمة فقط، وتبقى رهينة لأي تطورات مفاجئة، سواء تصعيد عسكري قد يشعل الأوضاع، أو انفراجة دبلوماسية تعيد الاستقرار.