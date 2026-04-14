وأظهرت بيانات الصادرات لشهر مارس، التي أصدرتها هيئة الجمارك الصينية الثلاثاء، أداءً أقل بكثير من توقعات المحللين والبالغة 8.6 بالمئة، كما تراجعت بشكل حاد مقارنة بنمو الصادرات الذي بلغ 21.8 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير.

وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 26.5 بالمئة على أساس سنوي.

في المقابل، قفزت الواردات الشهر الماضي بنسبة 27.8 بالمئة، مسجلةً أقوى نمو لها منذ نوفمبر 2021، متجاوزةً التوقعات بشكل كبير والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 11.2 بالمئة، ومتسارعةً من نسبة 19.8 بالمئة المسجلة في أول شهرين من العام الجاري.

وأسهمت الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الارتفاع في شحنات أشباه الموصلات من الصين مدفوعة بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في تعزيز قوة الصادرات خلال مطلع عام 2026.

لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على التجارة لتحقيق نموه، على الرغم من تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وارتفاع الرسوم الجمركية. وشكّلت الصادرات الصافية نحو ثلث الاقتصاد الصيني العام الماضي.

وبينما ساهمت مخزونات بكين الاستراتيجية من النفط، وتنوع مصادر الطاقة، والرقابة الصارمة على الأسعار في تخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد المعتمد على التصدير لا يزال عرضة للانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز.

ومن المقرر أن تعلن الصين عن ناتجها المحلي الإجمالي للربع الأول الخميس المقبل. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة 4.8 بالمئة، مقارنةً بأدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2025.