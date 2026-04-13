وقفزت الأسعار في سوق الغاز الهولندية القياسية بنحو 12% لتصل إلى قرابة 49 يورو لكل ميغاواط/ساعة لتسليمات شهر مايو، بعد أن بلغت ذروتها ليلاً بزيادة قاربت 18% لتسجل 51 يورو.

وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ فوراً، فيما أوضحت مصادر عسكرية أن التنفيذ بدأ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت أوروبا.

وشمل الحصار السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، دون أن يؤثر على السفن العابرة لمضيق هرمز إلى وجهات غير إيرانية.

وقفز سعر خام برنت بأكثر من 7% ليتجاوز 102 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي الخفيف بأكثر من 8% مقترباً من 105 دولارات. ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي توتر في المنطقة مصدرَ قلقٍ شديد للأسواق الدولية.

وحذر محللون من اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة العالمية، وزيادة الضغط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة في أوروبا.