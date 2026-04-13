وتراجع داكس مع انطلاق التداول اليوم الاثنين بنسبة 1.02 بالمئة ليسجل 23 ألفا و562 نقطة.

وبذلك يقترب داكس من مستواه قبل القفزة التي سجلها يوم الأربعاء الماضي، عندما أدى وقف إطلاق النار في إيران إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشر. وتخشى الأسواق من تصعيد عسكري جديد في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أسعار النفط مجددا بشكل ملحوظ عقب الفشل المبدئي لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري في مضيق هرمز.

وخلال ليلة الأحد/الاثنين ارتفع سعر برميل النفط الخام من نوع برنت بحر الشمال تسليم يونيو مجددا ليتجاوز مستوى 100 دولار أميركي. وقد أثر ذلك بالفعل على البورصات في آسيا، ومن المتوقع أن يترك تأثيره أيضا محليا.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن اعتبارا من الاثنين، بناء على أوامر ترامب، فرض حصار على السفن في مضيق هرمز التي تتجه إلى موانئ إيرانية أو تغادرها. وفي الوقت نفسه أوضح الجيش أن مرور السفن التي لا تكون وجهتها أو نقطة انطلاقها موانئ إيرانية لن يتأثر. ويسعى ترامب من خلال حصار هرمز إلى منع إيران من فرض رسوم على شركات الشحن مقابل عبور المضيق، وكذلك حرمانها من عائدات النفط.