تحديث الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.71 دولار، أو 7.05 بالمئة إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 104.16 دولار للبرميل، بارتفاع 7.59 دولار، أو 7.86 بالمئة، بعد تراجعه 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال سول كافونيك، رئيس قسم أبحاث الطاقة في إم.إس.تي ماركي، لوكالة رويترز. " عاد السوق الآن إلى حد كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر مضيق هرمز أيضا".

وقال الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز.

وأضاف أن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره بمهاجمة إيران قبل ستة أسابيع.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية ستبدأ في فرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها على إكس إن الحصار "سيفرض بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان".

وأضاف البيان أن القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى خنق تدفق النفط الإيراني، مما يجبر حلفاء طهران وعملاءها على ممارسة الضغط اللازم لإعادة فتح الممر المائي، بحسب وكالة رويترز.