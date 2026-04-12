وحددت "برنشتاين" في تقريرها كلا من "أدنوك للغاز" و"فيرتيغلوب" كـ "أفضل الخيارات الاستثمارية (Best Picks) ضمن قطاع الطاقة"، ووصفت الشركتين بأنهما تمثلان فرصا استثمارية عالية الجودة يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة.

وتعمل "برنشتاين" من مراكز مالية عالمية رئيسية تشمل نيويورك ولندن، وهي مدعومة بكل من بنك "سوسيتيه جنرال" وشركة "ألاينس برنشتاين"، التي تدير أكثر من 850 مليار دولار على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن نموذج الطاقة القائم على الدور الفاعل للحكومات في المنطقة كمخصصين لرأس المال، واستخدام الشركات الوطنية وأسواق رأس المال، يتيح تحويل الموارد إلى عقود طويلة الأمد وتدفقات نقدية مستقرة وعوائد للمساهمين، ما يعزز مستويات الرؤية والوضوح في الأرباح عبر قطاعات الطاقة المختلفة، إضافة إلى الأنشطة ذات العوائد المنظمة.

وفي هذا السياق، أكدت "برنشتاين" أن "أدنوك للغاز" و"فيرتيغلوب" تمثلان نموذجا واضحا لتطور منظومة الطاقة وأسواق رأس المال في دولة الإمارات، ووصفت "أدنوك للغاز" بأنها منصة قوية للنمو طويل الأمد في قطاع الغاز، مدعومة بعقود توريد محلية طويلة الأجل وكميات من الغاز الطبيعي المسال التي تم بيعها مسبقاً، ما يقلل من مخاطر التنفيذ ويعزز استقرار التدفقات النقدية.

كما وصفت "برنشتاين" شركة "فيرتيغلوب" بأنها من المنتجين الأكثر تمتعاً بمزايا هيكلية في مجال الأسمدة النيتروجينية، مستفيدة من انخفاض تكاليف الغاز وتنوع قاعدة أصولها في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر، إضافة إلى قدرتها القوية على توليد تدفقات نقدية حرة تعزز القيمة التي تقدمها للمساهمين.

وأشارت الشركة كذلك إلى وجود فرص نمو طويلة الأجل مرتبطة بدور "فيرتيغلوب" ضمن إستراتيجية "أدنوك" لتطوير الأمونيا منخفضة الكربون على المستوى العالمي.

وبدأت "برنشتاين" تغطية "أدنوك للغاز" بتصنيف "Outperform" (أداء متفوق)، وهو تصنيف يشير إلى توقعات بأداء أفضل مقارنة بنظرائها في القطاع، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 4.08 دراهم. وبالاستناد إلى أسعار السوق السائدة بتاريخ 9 أبريل، يشير الهدف السعري إلى ارتفاع متوقع بنحو 25 بالمئة مدفوعاً بزيادة إدراك السوق لمتانة واستدامة التدفقات النقدية والعوائد التعاقدية للشركة.

وأكدت "برنشتاين" في تبريرها لهذه النظرة الإيجابية الدور المحوري الذي تؤديه "أدنوك للغاز" في دعم إمدادات الغاز المحلية في دولة الإمارات، من خلال إيرادات محلية طويلة الأجل ذات طابع شبه منظم، وذلك مع سعي الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.

كما بدأت "برنشتاين" تغطية "فيرتيغلوب" بتصنيف "Outperform" (أداء متفوق)، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 3.66 دراهم، وهو أعلى سعر مستهدف بين الجهات البحثية التي تغطي السهم. وبناء على سعر الإغلاق البالغ 3.06 دراهم بتاريخ 9 أبريل، يعكس الهدف السعري ارتفاعاً محتملاً بنحو 20 بالمئة مدعوماً بتوقعات استمرار شح المعروض في أسواق الأسمدة النيتروجينية بعد عام 2027، إضافة إلى الميزة التنافسية للشركة من حيث انخفاض التكاليف، وتنوع الأصول، والقدرة على التصدير.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يتمتع، على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، بدرجة عالية من المرونة التشغيلية والمالية، مدعومة بأسس مالية محافظة ونماذج تدفقات نقدية مستقرة، ما مكّن الشركات من الحفاظ على استقرار أدائها خلال فترات الاضطراب الخارجي.

كما سلطت "برنشتاين" الضوء على النقلة النوعية المالية التي نفذتها "أدنوك" من شركة وطنية متكاملة رأسياً إلى منظومة مرنة تضم شركات مُدرجة. وأوضحت أن نهج فصل الأصول وإتاحة حصص أقلية للمستثمرين يعكس فلسفة دولة الإمارات القائمة على المرونة، وبناء الشراكات، والاستفادة من أسواق رأس المال لدعم النمو طويل الأمد.

ووفقا للتقرير، يسهم هذا النموذج في تعزيز إعادة تدوير رأس المال، وتحسين مستويات الشفافية، وتسريع وصول الإشارات للأسواق، مع الحفاظ على الملكية الحكومية والإشراف الاستراتيجي.