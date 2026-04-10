وذكرت بورشه في بيان صدر الجمعة أن حجم المبيعات على مستوى العالم انخفض بنسبة 15 بالمئة في الربع الأول في ظل تراجع المبيعات في الصين، حيث تواجه شركات السيارات الفارهة الأوروبية تراجعا في قوتها التسعيرية في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن وقف انتاج النسخ التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من السيارة بورشه 718، بالإضافة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت طرح السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الأغراض ماكان قد ألقى بظلاله على أداء الشركة.

وتراجعت مبيعات بورشة في الصين بنسبة 20 بالمئة إلى 7519 سيارة، بحيث أصبح عدد السيارات التي تبيعها الشركة في ألمانيا يفوق عدد السيارات التي تبيعها في الصين، التي كانت أهم أسواق بورشه في وقت سابق. وتراجعت المبيعات بنسبة 73 بالمئة مقارنة بذروة حجم المبيعات التي أعقبت انحسار جائحة كورونا في الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغ المبيعات آنذاك 28085 سيارة.

كما تراجعت مبيعات بورشة أيضا في الأسواق الأميركية خلال الربع الأول، وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى قاعدة المقارنة المرتفعة عند طرح السيارة الكهربائية ماكان في نفس الفترة العام الماضي، فضلا عن توقف برامج التحفيز لشراء السيارات الكهربائية.

وذكرت بلومبرغ أن انخفاض حجم المبيعات حول العالم سوف يدفع بورشه للتفكير في الاستراتيجية التي تنتهجها ، في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس التنفيذي الجديد للشركة مايكل لايترز شطب مزيد من الوظائف وطرح المزيد من الطرازات الفارهة لزيادة هوامش أرباح الشركة.