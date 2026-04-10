وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة، أن إيراداتها خلال الربع الأول حتى مارس الماضي ارتفعت إلى 1.13 تريليون دولار تايواني جديد (35.6 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون أن تصل إيرادات الشركة، التي تقوم بتوريد الرقاقات لشركتي إنفيديا كورب وأبل، إلى 1.12 تريليون دولار تايواني جديد.

وارتفعت مبيعات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مارس الماضي بنسبة 45 بالمئة.

وبحسب بلومبرغ، ربما تساعد هذه النتائج في تهدئة المخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة في الشرق الأوسط إلى تراجع الطلب على مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجهزة إلكترونية مثل هواتف إيفون.

وكانت الحرب فرضت ضغوطا على مسارات الشحن العالمية وأسعار الطاقة، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن أي دلائل بشأن امتداد تأثيرها إلى خطط الانفاق الخاصة بالشركات الكبرى التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

كما تواجه شركتا تايوان لصناعة أشباه الموصلات وإنفيديا أيضا شكوكا متزايدة بشأن قدرتهما على مواصلة النمو بنفس الوتيرة الحالية بعد المبيعات الضخمة التي جعلت إنفيديا أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، وجعلت الشركة التايوانية أثمن شركة في قارة آسيا، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن تأكيدات بشأن إمكانية الحفاظ على وتيرة الانفاق الضخمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.