تمثل هونغ كونغ المحطة الدولية الأولى لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2026، حيث تجمع هذه الجولة بين رؤوس الأموال العالمية وفرص النمو المتسارعة التي توفرها إمارة أبوظبي. وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الراسخة والمتبادلة بين أبوظبي وهونغ كونغ، بوصفهما من أبرز المراكز المالية العالمية، كما تجسّد التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار عبر الحدود.

وتأتي هذه الجولة استجابةً مباشرة لتنامي اهتمام مديري الأصول العالميين والمستثمرين المؤسسيين، حيث تركز على مسارات النمو الخاصة بالشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسلّط الضوء على البنية السوقية المتقدمة التي يقدمها السوق، باعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمته السوقية التي تتجاوز 850 مليار دولار أميركي. كما تعكس الزيارة إلى هونغ كونغ تزايد الاتساق بين رؤوس الأموال في الشرق الأوسط والخبرات المؤسسية في آسيا.

وتتيح الجولة لسوق أبوظبي للأوراق المالية استعراض باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر قطاعات ذات عوائد توزيعات مجزية وقطاعات تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة.

في هذا السياق قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تعتبر هونغ كونغ بوابة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، وتعكس جولتنا السنوية العلاقة الراسخة التي تربطنا بمجتمع المستثمرين فيها. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو أبوظبي، ليس فقط باعتبارها وجهة مستقرة، بل أيضاً كمركز رئيسي يتيح فرصاً استثمارية بعوائد تنافسية عبر قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمرافق، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية. ويأتي حضورنا في هونغ كونغ استجابةً استباقية لاهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية ".

وأضاف النعيمي: "نحرص من خلال هذه المشاركة على إتاحة وصول مباشر إلى مسيرة التحول الاقتصادي في أبوظبي، بما يمكن المستثمرين من التفاعل مع الشركات الكبرى المدرجة في السوق، والتعرف بشكل أعمق على الفرص الاستثمارية المتاحة".

وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية تتسم بالمرونة والنشاط، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية المرتفعة لإمارة أبوظبي (AA/Aa2) وبيئة تنظيمية مستقرة. ويعكس ارتفاع مستويات النشاط وأحجام التداول ثقة المستثمرين المتنامية في السوق.

وحققت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث تجاوزت القيمة السوقية 3.13 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 12.6 بالمئة لتتجاوز 385 مليار درهم. كما سجل متوسط قيمة التداول نمواً بنسبة 12.1 بالمئة ليصل إلى 1.52 مليار درهم في عام 2025. وارتفعت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 13.8 بالمئة، في حين شكّل المستثمرون من الشركات 78 بالمئة من إجمالي قيمة التداول.

وتواصل توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية دعم بناء الثروات على المدى الطويل، حيث قامت الشركات المدرجة بتوزيع نحو 74 مليار درهم كأرباح نقدية خلال عام 2025. ويستفيد المستثمرون والشركات المُصدِرة من البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة في أبوظبي ودولة الإمارات، إلى جانب تنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتساع حجم الاقتصاد غير النفطي.