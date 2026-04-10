وبدأت البلاد الشهر الماضي استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع وزاري عُقد استجابة الحرب في الشرق الأوسط "سنسحب كميات من النفط من الاحتياطات الوطنية التي تحتفظ بها الحكومة تكفي لمدة 20 يوما بدءا من مطلع مايو، بغية ضمان استقرار إمدادات النفط الخام".

وسبق أن نشرت العديد من وسائل الإعلام من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالتا الأنباء جيجي برس وكيودو، هذا القرار.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية. وقد تم تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، بشكل كبير منذ بداية الحرب أواخر فبراير.