وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 2.5 بالمئة في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في سول.

وكان هذا القرار هو السابع على التوالي الذي يقرر فيه البنك الكوري المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.

وقد بدأ بنك كوريا في التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إجمالا من 3.5% لدعم لنمو الاقتصادي، لكنه أبقاه دون تغيير منذ يوليو 2025.