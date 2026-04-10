ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير بعد. ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وقال التقرير إن الخسارة تشمل شركة إكس إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة لماسك، والتي استحوذت عليها سبيس إكس في فبراير.

وتعد سبيس إكس الشركة الأكثر نشاطا في مجال إطلاق الصواريخ إلى الفضاء في العالم، وتطمح في جعل السفر إلى الفضاء ممكنا. وأعلنت أيضا عن خطط لوضع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في المدار.

وتقدمت الشركة بطلب سري للإدراج في البورصة الأميركية في مارس، وحققت أرباحا بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار العام الماضي من إيرادات تراوحت بين 15 و16 مليار دولار، وفقا لما أوردته رويترز في يناير.

وتسعى سبيس إكس إلى الإدراج في البورصة بتقييم محتمل لقيمتها يتجاوز 1.75 تريليون دولار.