وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نموا بمعدل 0.5 بالمئة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتأكدون استقرار معدل النمو عند القراءة السابقة وكانت 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أن انخفاض معدل النمو عن التقديرات السابق يعكس انخفاض معدل نمو الإنفاق الاستثماري وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، تعكس تقديرات النمو الاقتصادي المعدلة للربع الأخير من العام الماضي تباطؤا حادا مقارنة بالنمو القوي بمعدل 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي.