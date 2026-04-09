وقفزت أسعار وقود الطائرات بين 85 و90 دولارا للبرميل إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، في صناعة يمثل فيها الوقود ما يصل إلى ربع نفقات التشغيل.

فيما يلي ملخص لإجراءات التحوط التي اتخذتها شركات طيران كبرى في العالم:

قرت العديد من شركات العالمية تعليق الرحلات إلى الشرق الاوسط وزيادة أسعار التذاكر أو خفض عدد الرحلات في الأيام المقبلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

وتوقعت شركة "إيجه" اليونانية، أن يكون لتعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار الوقود "تأثير ملحوظ" على نتائج أعمالها للربع الأول.

أما شركة "طيران آسيا إكس" فقال مسؤولون تنفيذيون في شركة الطيران الماليزية إن الشركة خفضت رحلاتها 10 بالمئة على مستوى المجموعة، وفرضت كذلك رسوم وقود إضافية تقارب 20 بالمئة.

وقالت "إير فرانس" (كيه.إل.إم) الفرنسية الهولندية إنها تخطط لزيادة أسعار تذاكر الرحلات الطويلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، إذ من المقرر أن ترتفع أسعار التذاكر 57 دولار لكل رحلة ذهاب وعودة.

وبالنسبة لـ"إير إنديا"، قالت الشركة الهندية إنها ستعدل هيكل رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية، بالتحول من رسوم ثابتة إلى نظام يعتمد على المسافة. وأضافت أن رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية لم تعد تعوض الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

وفي الولايات المتحدة، قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" أنها تتوقع زيادة قدرها 400 مليون دولار في نفقات الربع الأول مع ارتفاع أسعار الوقود.

وفي ذات السياق أضحت شركة "كاثي باسيفيك" مقرها هونغ ‌كونغ إنها سترفع رسوم الوقود 34 بالمئة على جميع خطوطها من أول أبريل، على أن تعاود النظر فيها كل أسبوعين.

كم ذكرت شركة "دلتا إيرلاينز" أنها ستخفض سعتها بنحو 3.5 نقطة مئوية مقارنة بخطتها الأصلية، إلى جانب رفع رسوم الأمتعة المسجلة في محاولة لتعويض ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. وتشمل التعديلات زيادة 10 دولارات على الحقيبتين الأولى والثانية، و50 دولارا على الحقيبة الثالثة.

وبالنسبة لشركة "إيزي جيت" قال كينتون جارفيس الرئيس التنفيذي لشركة، إن المستهلكين الأوروبيين يجب أن يتوقعوا ارتفاع أسعار التذاكر ‌مع اقتراب نهاية الصيف، عندما تنتهي إجراءات التحوط الحالية للوقود.