وفي ظلّ الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع، تواصل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة إنتاج 30 ميغاواط من الكهرباء منخفضة الكربون لدمجها بشبكة الكهرباء العامة في الشارقة، بينما تسهم في تفادي ما يعادل 450 ألف طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً عبر تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات.

يُشار إلى أن شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي مشروع مشترك بين "بيئة" ومجموعة "تدوير"، أطلقت مشروعها الرائد لإنشاء محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022، لتصبح اليوم أول محطة تجارية من نوعها لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة. وتشكّل هذه المحطة جزءاً من منظومة الاقتصاد الدائري في الشارقة، حيث لعبت دوراً محورياً في تمكين الإمارة من تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات بنسبة 93%، دعماً لعمليات إعادة التدوير المتكاملة ضمن المرافق المجهّزة بأحدث المعدّات في مجمّع "بيئة" المتكامل لإدارة النفايات في منطقة الصجعة.

ونجحت محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في تحويل كميات هائلة من النفايات تعادل وزن برجين مماثلين لبرج خليفة بعيداً عن المكبّات، وذلك بعد معالجتها 100 ألف طنٍ من النفايات في العام الأول من تشغيلها وصولاً إلى هذا الإنجاز البارز اليوم. وعند إتمام المرحلة الثانية من المشروع، سوف يتضاعف الأثر الإيجابي للمحطة، من خلال إنشاء محطة ثانية مطابقة بالقرب منها. وسوف تسهم المحطة الجديدة في تحقيق الزيادات التالية:

إنتاج الطاقة: من 30 إلى 60 ميغاواط

النفايات الخاضعة للمعالجة سنوياً: من 300 ألف طنٍ إلى 600 ألف طنٍ

تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: من 450 ألف إلى ما يقارب مليون طنٍ

إمداد المنازل بالطاقة: من 28 ألف إلى ما يقارب 60 ألف منزل

سوف تواصل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة تعاونها المثمر مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتسهيل الدمج الفعّال مع الشبكة العامة ومواصلة الإسهام في تعزيز محفظة الطاقة النظيفة المتنامية بشكل سريع في دولة الإمارات.

الجدير بالذكر أنّ تحويل النفايات إلى طاقة يُعدّ أحد أبرز الحلول البديلة التي ترتكز عليها استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع مصادر الطاقة، والتي أرست منذ العام 2017 الركائز الأساسية لمضاعفة حجم الطاقة المتجدّدة على المستوى الوطني إلى ثلاثة أضعاف. وتسهم الطاقة النظيفة التي يتمّ إنتاجها من النفايات في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطرقٍ مستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويلعب مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة دوراً محورياً في دعم أهداف هذه الاستراتيجية، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى رائدة في مجال الطاقة المتجدّدة والنووية، مثل مشروع محطة دبي لتحويل النفايات إلى طاقة ومجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحطات براكة للطاقة النووية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز البارز، قال حمزة الجفري، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة: "يأتي هذا الإنجاز النوعي المتمثّل في تحويل مليون طنٍ من النفايات إلى طاقة تأكيداً على فعالية نموذج عملنا، وقدرته على الحدّ من الاعتماد على مكبّات النفايات، وتلبية الاحتياجات المحلية المرتبطة بالطاقة النظيفة. ونطمح من خلال المرحلة الثانية من المشروع الرائد إلى تعزيز أثر أعمالنا وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، في ظلّ مواصلة التركيز على توفير الحلول الفعّالة لإدارة النفايات التي يصعب إعادة تدويرها. وتؤكّد شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة التزامها الراسخ بدعم أهداف الاستدامة الوطنية والمحلية من خلال الابتكار في مجال الطاقة والتميّز التشغيلي."

تسهم محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، عبر تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة نظيفة، في إيجاد حلّ فعّال لتحدّي ارتفاع معدل إنتاج الفرد من النفايات الصلبة البلدية في دولة الإمارات. وانطلاقاً من تكلفته المتزايدة، تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى معالجة هذا التحدّي بشكل جذري من خلال مبادرات تسهم في تسليط الضوء على القيمة الاقتصادية الملحوظة لإدارة النفايات.

وقال فهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي - الاستدامة في "بيئة": "نحرص في "بيئة" من خلال محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات في الشارقة بعيدًا عن المكبّات بشكل شبه كامل. ويعكس هذا الإنجاز البارز رؤية قيادتنا الرشيدة وأهمية شراكاتنا الاستراتيجية المثمرة، فيما ستسهم المرحلة الثانية من المشروع في تعزيز الأثر الإيجابي لعملياتنا بشكل ملحوظ، بما يدعم جهود دولة الإمارات نحو التحوّل إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة النظيفة وتحقيق قيمة بيئية مستدامة لمدن المستقبل في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أنّ محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة تقع بالقرب من مجمّع "بيئة" المتكامل لإدارة النفايات، والذي يضمّ 12 مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات، بما في ذلك أحد أكبر المرافق في العالم لاستعادة المواد وإعادة تدويرها. وتستقبل هذه المرافق مجتمعةً أنواعاً مختلفة من المخلّفات البلدية والتجارية، حيث تعالج المواد القابلة لإعادة التدوير بهدف إدخالها من جديد إلى منظومة الاقتصاد الدائري وإنتاج مواد ووقود بديل. أما النفايات التي يصعب إعادة تدويرها، فيتمّ إرسالها إلى محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تخضع للمعالجة الحرارية التي ينتج عنها حرارة مرتفعة، يتمّ جمعها داخل جهاز تسخين عالي الحرارة لإنتاج بخار عالي الضغط يسهم في تشغيل مولّد التوربينات. وبذلك، تقوم هذه المحطة بإنتاج كهرباء منخفضة الكربون، مع معالجة غاز المداخن والرماد السفلي بما يتماشى مع أفضل التقنيات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. ويتمّ بعد ذلك جمع ما يُهدر من تلك الحرارة وتكثيف البخار لإعادة تدويره، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة وفعّالة لتحويل النفايات إلى طاقة.

يُذكر أنّ مجموعة "تدوير" استحوذت في عام 2025 على حصة "مصدر" في محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، لتصبح بذلك شريكاً في هذا المشروع. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حقّقته محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة وخطة التوسعة، تطمح شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، بهدف مواصلة التقدّم بخطىً ثابتة نحو مستقبلٍ مستدامٍ قائم على خفض انبعاثات الكربون.