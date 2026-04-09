وأطلقت مبادلة شراكة بقيمة مليار دولار أميركي "3.7 مليار درهم" مع "مجموعة فورتريس"، للاستثمار في الائتمان الخاص، وتوسيع حلول التمويل المرنة لدعم الشركات المتوسطة وفرص الاستثمار في الأصول المدعومة، مما يرسخ النهج المنضبط في توسيع النطاق العالمي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة لدى مبادلة.

وضخّت مبادلة استثماراً إضافياً كبيراً في شركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز"، ضمن صفقة إستراتيجية مشتركة مع "بين كابيتال" و"كولبيرغ"، لدعم توسيع قدرات الشركة في مجالات تطوير وتصنيع العلاجات الحيوية المبتكرة، والمنتجات البيولوجية، والعلاجات الدوائية المتخصصة، بما يواكب الطلب العالمي المتنامي.

وأبرمت مبادلة شراكة مع "سيلفر ليك" من خلال الاستحواذ على مجموعة "إنديفر"؛ وهي منصة عالمية رائدة تركز على تمثيل المواهب والإعلام والترفيه "والمالكة لشركة "تي كيه أو" التي تضم تحت مظلتها مؤسستي "يو إف سي" و"دبليو دبليو إي".

ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مبادلة وسيلفر ليك، ويعد إضافة نوعية لمحفظة مبادلة، من خلال الاستثمار في الأصول عالية الجودة القادرة على توليد تدفقات نقدية مجزية، مع ضمان آفاق نمو واعدة ومستدامة على المدى الطويل.

كما تم بيع حصة أقلية بنسبة 24 بالمئة في شركة "أركاديا كونسيومر هيلث كير"؛ وهي منصة رائدة في مجال صحة المستهلك ومنتجات العناية الشخصية، مع ختام شراكة استمرت أربع سنوات مع مجموعة "بانسك"، تضاعفت خلالها إيرادات "أركاديا" ثلاث مرات.

وأنجزت الشركة استثمار بقيمة 600 مليون دولار أميركي (2.2 مليار درهم)، إلى جانب "إي كيو تي" وشركاء مؤسسيين عالميين، للاستحواذ على حصة في "نورد أنجليا إديوكيشن"، المشغّل العالمي الرائد للمدارس الدولية المتميزة، والذي يخدم أكثر من 100 ألف طالب في 37 دولة.

واستثمرت "مبادلة" في حصة أقلية في شركة "تيشيم" بقيمة تقارب 6.7 مليار يورو "28.8 مليار درهم"، ضمن تحالف يضمُّ "مجموعة بارتنرز"، و"جي آي سي"، و"تي بي جي رايز كلايمت"، لدعم الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع العقارات، والذي يمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

واستحوذت مبادلة على حصة قدرها 30 بالمئة في شركة لوسكام إنترناشونال، الشركة الرائدة في مجال حلول تجميع منصات الشحن، والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بجانب مجموعة من المساهمين تضم "تروستار كابيتال"، وشركة "فاونتن فست"، و"سينوترانس". ويمثل هذا الاستثمار أول حضور لمبادلة في القطاع الصناعي في آسيا.

كما استثمرت مبادلة، من خلال مشروع مشترك مع "أرديان"، مبلغ 253 مليون دولار أميركي "929 مليون درهم" للاستحواذ على حصة في أربعة عقارات تجزئة فاخرة في باريس ونيويورك، مؤجرة لبيوت الأزياء التابعة لمجموعة "كيرينغ".

والتزمت مبادلة باستثمارات بقيمة نحو 300 مليون يورو "1.29 مليار درهم" لصالح شركة "ريزولف إنرجي"، بالتعاون مع "آكتيس"، لدعم توسعة مشاريع توليد الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وتهدف هذه المنصة، التي تمتلك مشاريع قيد الإنشاء في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشاريع تطوير إضافية قوية، إلى تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة على الصعيد الإقليمي.

وأبرمت مبادلة شراكة إستراتيجية مع "أرديان" للاستثمار المشترك في سوق البنية التحتية الثانوية، مع التركيز بشكل أساسي على المحافظ متعددة الأصول التي يقودها الشركاء المحدودون، فيما تشمل هذه الشراكة التزاماً من مبادلة بقيمة 500 مليون دولار أميركي "1.84 مليار درهم" في حساب مصمم خصيصاً، مع خيار توظيف 500 مليون دولار أميركي إضافية من خلال الاستثمارات المشتركة.

والتزمت مبادلة بالاستثمار في حصة أقلية منظمة في شركة "تروكورديا" بالشراكة مع "مجموعة كارلايل"، من خلال أداة حقوق ملكية محمية ضد الخسائر. وتتيح هذه الصفقة الوصول إلى منصة وساطة تأمينية واسعة النطاق وخفيفة الأصول في الولايات المتحدة.

وأنجزت "مبادلة كابيتال" بنجاح صفقة الاستحواذ على شركة "سي آي فاينانشال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أميركا الشمالية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليار دولار كندي "32.2 مليار درهم".

ومع إنجاز هذه الصفقة، باتت مبادلة كابيتال، من خلال مديري الأصول والشركاء الإستراتيجيين، تتولى إدارة وتقديم الاستشارات والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار أميركي "1.58 تريليون درهم" لصالح عملائها وشركائها المحدودين.

ويجسّد هذا الحجم من الأصول رؤية مبادلة كابيتال الهادفة إلى بناء منصة عالمية رائدة في إدارة الأصول، ترتكز على تقديم استثمارات بديلة بمعايير مؤسسية رفيعة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

كما واصل مجلس أبوظبي للاستثمار مسيرته كذراع للاستثمار غير المباشر لمبادلة، حيث وظَّف المجلس خلال عام 2025 استثمارات بقيمة 19 مليار دولار أميركي "70 مليار درهم" مع كبار الشركاء العامّين ومديري الصناديق الاستثمارية.

وكثفت الشركة استثماراتها في شركة "MGX" ، دعماً لإستراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وخلال عام 2025، استحوذت مجموعة شركاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "AIP"، المؤلفة من "MGX" و"بلاك روك" و "جي آي بي" مع شركاء آخرين، على كامل أسهم شركة "ألايند داتا سنترز"، كما تعاونت "MGX" مع "بي بي آي فرانس" و"ميسترال ايه آي"، و"بلاك روك"، و"إنفيديا" لبناء مجمّع للذكاء الاصطناعي في منطقة باريس هو الأكبر من نوعه في أوروبا.