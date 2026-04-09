وقالت الشركة أمس الأربعاء إن حوالي نصف هذه الخسارة في الإنتاج كان في مجمع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بقطر والتي تشترك إكسون موبيل في ملكيته. وكان خطا إنتاج في المجمع قد تضررا من الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي القطرية.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان الشركة القول إن "التقارير العامة تشير إلى أن الأضرار ستحتاج إلى فترة طويلة لإصلاحها.. في انتظار إجراء تقييم ميداني، لا يمكننا التعليق على المدة الزمنية اللازمة لعودة الخطين إلى معدلات التشغيل الطبيعية".

كما ذكرت شركة إكسون، التي قالت أيضا إن أرباح الربع الأول من قطاع منتجات الطاقة التابع لها ستكون أقل، أنها من أوائل الشركات العالمية الكبرى التي كشفت عن تأثيرات الحرب على الأصول التي تمتلكها أو تساعد في تشغيلها بمنطقة الخليج وحولها.

وفي الظروف العادية، تمثل المنطقة ما يقرب من خمس إنتاج الشركة العالمي. ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائج الربع الأول من العام الحالي في الأول من مايو.

كما نشرت شركة شل الأوروبية المنافسة تحديثا الأربعاء، أعلنت فيه انخفاض إنتاجها من الغاز خلال الربع الأول وسط الحرب.

في الوقت نفسه قدرت قطر خسائر منشأة الغاز الطبيعي المسال لديها 20 مليار دولار من إيراداتها السنوية نتيجة للأضرار التي تعرضت لها من الاعتداءات الإيرانية وأن إصلاحها قد يستغرق خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة إكسون موبيل أن أرباح قطاع منتجات الطاقة الذي يشمل تكرير وتداول المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام العام الحالي ستكون أقل بمقدار 3.7 مليار دولار مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وذلك بسبب تقلبات الأسعار وتوقيت الشحنات.

وقال المدير المالي، نيل هانسن: "ستتلاشى هذه الآثار تدريجيا، وستؤدي إلى تحقيق ربح صاف إيجابي بمجرد اكتمال الصفقات الأساسية. هذه صفقات رابحة، وستكون الربحية الناتجة عنها كبيرة".