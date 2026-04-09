أظهرت نتائج مسح أجراه البنك البريطاني أن حوالي 90 بالمئة من 3500 رئيس شركة ومستثمر يفترضون أن تبني الخدمات المصرفية الرقمية سيتسارع خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن أقل من نصفهم ،بنسبة 47 بالمئة، منهم قالوا إنهم لا يعرفون كيف ستتبنى شركاتهم هذا التطور.

وفي تقريره الموجز لنتائج المسح الذي تم إجراؤه قبل القمة الاستثمارية العالمية السنوية للبنك في هونغ كونغ الأسبوع المقبل فإن "زخم (انتشار هذه التكنولوجيا) لا يتناسب مع الاستعداد" لها. وقال البنك إن أقل من 10 من بين كل 10 أشخاص ممن شملهم المسح "كانوا يطبقون بنشاط حالات الاستخدام" للتمويل الرقمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الكثير من الشركات تستثمر بكثافة في تكنولوجيا الدفع الرقمي، والعملات المشفرة، والعملات الرقمية المستقرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتحديث أنظمتها، وخفض التكاليف، وزيادة حصتها السوقية.

وقد ساهمت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه الجهود، حيث تبحث الشركات عن سبل لتبني هذه التقنيات.

ووفقًا لتقرير البنك البريطاني، يقوم ما يقرب من نصف المستثمرين الذين شملهم المسح بإعادة هيكلة محافظ عملائهم لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وتوقع استطلاع إتش.إس.بي.سي أن يكون لرأس المال الخاص التأثير الأكبر على تدفقات رأس المال العالمية بحلول عام 2035، حيث قال 33 بالمئة من المشاركين إن هذا التمويل سيصبح قوة مهيمنة في الأسواق خلال عقد من الزمن.

في المقابل قال 20 بالمئة من المشاركين إن الأسواق العامة ستكون لها التأثير الأكبر في النظام المالي العالمي.