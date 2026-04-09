حققت الشركة أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة الأصول الحالية للشركة إلى 1.4 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 385 مليار دولار أميركي)، مع تحقيق عائد تراكمي يتجاوز 10 بالمئة على مدى خمس وعشر سنوات.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: "انطلاقاً من الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وثقة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مبادلة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ تمضي مبادلة في ترسيخ مكانتها كمستثمر سيادي عالمي، مواصِلةً تحقيقَ إنجازات نوعية، وتسريعَ وتيرة نموها الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما يعزز دورها وإسهامها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات."

وأَضاف: "يُجسّد الأداء القوي لمبادلة في عام 2025 فعالية استراتيجيتنا طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وعلى مستوى العالم. ويعكس هذا، إلى جانب الأداء المتماسك لمحفظتنا الاستثمارية على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية، متانةَ نهجنا الاستثماري ومرونته، ويضع مبادلة في موقع قوي يمكّنها من التعامل بثقة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي."

وأشار خلدون المبارك لدور مبادلة وإسهاماتها النوعية، بالقول :"واصلت مبادلة على مدى ما يقارب ربع قرن، العملَ على بناء وتطوير شركات وطنية رائدة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. ففي عام 2025، واصلنا تعزيز قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والعملَ على توظيف رأس المال بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مزيد من التنويع الاقتصادي. وبفضل سجلنا الراسخ في تحقيق نتائج قوية في مختلف الظروف، فإننا على ثقة بقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة، والخروج منها أكثر قوة ومرونة".

أبرز الإنجازات المالية لعام 2025:

تعكس نتائج مبادلة لعام 2025 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية عالمية. وفيما يلي أبرز الإنجازات المالية:

ارتفاع قيمة أصول الشركة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى4 تريليون درهم إماراتي (385 مليار دولار أميركي تقريباً).

تحقيق معدل عائد تراكمي بلغ 10.7 بالمئة على مدى خمس سنوات، ومعدل عائد تراكمي بلغ 10.3 بالمئة لعشر سنوات.

زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار درهم إماراتي (39 مليار دولار أميركي تقريباً)، في مؤشر على الزخم الاستثنائي الذي ميّز أداء المجموعة خلال هذا العام.

نمو الإيرادات بنسبة 27 بالمئة، لتصل إلى 138 مليار درهم إماراتي (38 مليار دولار أميركي تقريباً).

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي في مبادلة: "شهد عام 2025 تحقيق مستويات قياسية في توظيف رأس المال وتحقيق العوائد، في انعكاس واضح لزخم ونضج محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مما يساهم في تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية".

وأضاف عبيد: "من اللافت في هذا السياق أن هذا الأداء قد تحقق في ظل الحفاظ على مستويات سيولة قوية، تستند إلى قدرتنا على الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال، ويوفر لنا هذا النهج المنضبط، المرونةَ اللازمة للتكيّف في مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير".

أبرز مساهمات مبادلة في منظومة الاقتصاد الإماراتي:

واصلت مبادلة في عام 2025 جهودها الرامية لتعزيز منظومة الاقتصاد الإماراتي، وتوفير فرص عمل نوعية لدعم الكوادر الوطنية، وجذب رؤوس أموال عالمية، وتسريع نمو القطاعات الاستراتيجية التي تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وفيما يلي أبرز المساهمات على المستوى الوطني خلال عام 2025:

عزز قطاع الاستثمار في الإمارات دوره الريادي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق القيمة المنشودة على الصعيد الوطني.

الإسهام بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

دعم نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51 بالمئة منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

أطلقت شركة "الدار" و"مبادلة كابيتال" منصة "الدار كابيتال"، وهي منصة استثمارية تربط المستثمرين العالميين بفرص الأصول المادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتخذ "الدار كابيتال" من "أبوظبي العالمي" مقراً لها، وتوفر للمستثمرين المؤسسيين العالميين فرص استثمار في الأصول المادية تُدار باحترافية عالية، مع استهداف صندوقها الأول جمع مليار دولار أميركي (3.7 مليار درهم إماراتي) في عام 2026.

إطلاق شركة "مبادلة بايو" شركة وطنية رائدة في قطاع علوم الحياة، تهدف إلى ترسيخ قدرات دولة الإمارات في قطاع الأدوية الحيوية على نطاق واسع من خلال 10 مرافق عالمية. وخلال 2025، بدأت الشركة الإنتاج المحلي لثمانية أدوية أساسية، مما ساهم في تحسين الوصول إلى العلاجات الحيوية الحرجة، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتطوير نظام مستدام لعلوم الحياة في دولة الإمارات.

مواصلة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مسيرة تقدمها في تطوير مصهر للألمنيوم في الولايات المتحدة يعد الأوَّل من نوعه منذ عقود، إلى جانب تطوير تقنيات صهر متقدمة.

الإعلان عن مشروع ضخم لتوسعة المركز المالي على جزيرة الماريه في أبوظبي، بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم إماراتي ، بالشراكة مع "الدار"، مما يؤكد مكانة أبوظبي "عاصمة رأس المال".

بالشراكة مع "الدار"، مما يؤكد مكانة أبوظبي "عاصمة رأس المال". إطلاق شركةM42 برنامجاً متقدماً بالتعاون مع " أوراكل هيلث "، لإنشاء سجلات صحية موحّدة للمرضى وسهلة الوصول إليها على مستوى الدولة، مع دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي ضمن السجلات الصحية الإلكترونية لدعم التوصيات الدوائية القائمة على المعلومات الجينية

إعلان شركة "مصدر" وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم؛ يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بقدرة إنتاجية تبلغ1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.

أبرز ملامح محفظة استثماراتنا العالمية:

شكّل عام 2025 واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً لمنصات مبادلة الاستثمارية العالمية، حيث وسّعت المجموعة نطاق استثماراتها الاستراتيجية، وعززت حضورها عبر شراكات دولية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مما يعكس توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية للطاقة، وغيرها. وفيما يلي أبرز ملامح محفظتنا العالمية خلال العام:

إطلاق مبادلة شراكة بقيمة مليار دولار أميركي (3.7 مليار درهم إماراتي) مع "مجموعة فورتريس"، للاستثمار في الائتمان الخاص، وتوسيع حلول التمويل المرنة لدعم الشركات المتوسطة وفرص الاستثمار في الأصول المدعومة، مما يرسخ النهج المنضبط في توسيع النطاق العالمي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة لدى مبادلة.

ضخّت مبادلة استثماراً إضافياً كبيراً في شركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز"، ضمن صفقة استراتيجية مشتركة مع "بين كابيتال" و"كولبيرغ"، لدعم توسيع قدرات الشركة في مجالات تطوير وتصنيع العلاجات الحيوية المبتكرة، والمنتجات البيولوجية، والعلاجات الدوائية المتخصصة، بما يواكب الطلب العالمي المتنامي.

أبرمت مبادلة شراكة مع "سيلفر ليك" من خلال الاستحواذ على مجموعة "إنديفر"؛ وهي منصة عالمية رائدة تركز على تمثيل المواهب والإعلام والترفيه (والمالكة لشركة "تي كيه أو" التي تضم تحت مظلتها مؤسستي "يو إف سي" و"دبليو دبليو إي"). ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة وسيلفر ليك، ويعد إضافة نوعية لمحفظة مبادلة، من خلال الاستثمار في الأصول عالية الجودة القادرة على توليد تدفقات نقدية مجزية، مع ضمان آفاق نمو واعدة ومستدامة على المدى الطويل.

بيع حصة أقلية بنسبة 24 بالمئة في شركة "أركاديا كونسيومر هيلث كير"؛ وهي منصة رائدة في مجال صحة المستهلك ومنتجات العناية الشخصية، مع ختام شراكة استمرت أربع سنوات مع مجموعة "بانسك"، تضاعفت خلالها إيرادات "أركاديا" ثلاث مرات.

إنجاز استثمار بقيمة 600 مليون دولار أميركي (2.2 مليار درهم إماراتي)، إلى جانب "إي كيو تي" وشركاء مؤسسيين عالميين، للاستحواذ على حصة في "نورد أنجليا إديوكيشن"، المشغّل العالمي الرائد للمدارس الدولية المتميزة، والذي يخدم أكثر من 100 ألف طالب في 37 دولة.

استثمار "مبادلة" في حصة أقلية في شركة "تيشيم" بقيمة تقارب 6.7 مليارات يورو (28.8 مليار درهم إماراتي)، ضمن تحالف يضمُّ "مجموعة بارتنرز"، و"جي آي سي"، و"تي بي جي رايز كلايمت"، لدعم الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع العقارات، والذي يمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

استحوذت مبادلة على حصة قدرها 30 بالمئة في شركة لوسكام إنترناشونال، الشركة الرائدة في مجال حلول تجميع منصات الشحن، والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك إلى جانب مجموعة من المساهمين تضم "تروستار كابيتال"، وشركة "فاونتن فست"، و"سينوترانس". ويمثل هذا الاستثمار أول حضور لمبادلة في القطاع الصناعي في آسيا.

استثمرت مبادلة، من خلال مشروع مشترك مع "أرديان"، مبلغ 253 مليون دولار أميركي (929 مليون درهم إماراتي) للاستحواذ على حصة في أربعة عقارات تجزئة فاخرة في باريس ونيويورك، مؤجرة لبيوت الأزياء التابعة لمجموعة "كيرينغ".

الالتزام باستثمارات بقيمة نحو 300 مليون يورو (1.29 مليار درهم إماراتي) لصالح شركة "ريزولف إنرجي"، بالتعاون مع "آكتيس"، لدعم توسعة مشاريع توليد الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا. وتهدف هذه المنصة، التي تمتلك مشاريع قيد الإنشاء في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشاريع تطوير إضافية قوية، إلى تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة على الصعيد الإقليمي.

أبرمت مبادلة شراكة استراتيجية مع "أرديان" للاستثمار المشترك في سوق البنية التحتية الثانوية، مع التركيز بشكل أساسي على المحافظ متعددة الأصول التي يقودها الشركاء المحدودون. وتشمل هذه الشراكة التزاماً من مبادلة بقيمة 500 مليون دولار أميركي (1.84 مليار درهم) في حساب مصمم خصيصاً، مع خيار توظيف 500 مليون دولار أميركي إضافية من خلال الاستثمارات المشتركة.

التزمت مبادلة بالاستثمار في حصة أقلية منظمة في شركة "تروكورديا" بالشراكة مع "مجموعة كارلايل"، من خلال أداة حقوق ملكية محمية ضد الخسائر. وتتيح هذه الصفقة الوصول إلى منصة وساطة تأمينية واسعة النطاق وخفيفة الأصول في الولايات المتحدة.

أنجزت "مبادلة كابيتال" بنجاح صفقة الاستحواذ على شركة "سي آي فاينانشال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أمريكا الشمالية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليار دولار كندي (32.2 مليار درهم إماراتي). ومع إنجاز هذه الصفقة، باتت مبادلة كابيتال، من خلال مديري الأصول والشركاء الاستراتيجيين، تتولى إدارة وتقديم الاستشارات والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار أميركي (1.58 تريليون درهم) لصالح عملائها وشركائها المحدودين. ويجسّد هذا الحجم من الأصول رؤية مبادلة كابيتال الهادفة إلى بناء منصة عالمية رائدة في إدارة الأصول، ترتكز على تقديم استثمارات بديلة بمعايير مؤسسية رفيعة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

واصل مجلس أبوظبي للاستثمار مسيرته كذراع للاستثمار غير المباشر لمبادلة، حيث وظَّف المجلس خلال عام 2025 استثمارات بقيمة 19 مليار دولار أميركي (70 مليار درهم إماراتي) مع كبار الشركاء العامّين ومديري الصناديق الاستثمارية.

تكثيف استثماراتنا في شركة MGX ، دعماً لاستراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وخلال عام 2025، استحوذت مجموعة شركاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP)، المؤلفة من MGX و"بلاك روك" و "جي آي بي" مع شركاء آخرين، على كامل أسهم شركة "ألايند داتا سنترز"، كما تعاونت MGX مع "بي بي آي فرانس" و"ميسترال ايه آي"، و"بلاك روك"، و"إنفيديا" لبناء مجمّع للذكاء الاصطناعي في منطقة باريس هو الأكبر من نوعه في أوروبا.

التقارير المالية:

تركز مبادلة على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتماشياً مع هذا النهج، وبوصفها مستثمراً سيادياً، تصدر الشركة مقارنات مرجعية متعددة السنوات تعكس نهجها الاستراتيجي طويل الأمد. وشرعت مبادلة منذ عام 2021، في الإعلان عن معدل العائد التراكمي لفترات زمنية تمتد لخمس سنوات كمعيار أساسي لقياس الأداء والإفصاح عنه، بدلاً من المقاييس السنوية التقليدية مثل صافي الدخل؛ بما يضمن مواءمة استثماراتها مع الأهداف الاستراتيجية. وفي عام 2024 بدأت بنشر معدلات العائد التراكمي لعشر سنوات، مما يعكس نهج استثماراتها الرأسمالية طويلة الأمد.

يذكر أن شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي تقريباً( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عدّة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.