وقال ترامب إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اللحظة الأخيرة مشروط بموافقة إيران على وقف عرقلتها لإمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب حوالي خمس شحنات النفط العالمية.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة وصلت إلى 8.5 بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسب خلال جلسة تداول واحدة منذ أكثر من 11 عاماً، مع صعود كبير لأسهم شركات قطاعي العقارات والخدمات المالية الرئيسية

وقفزت أسهم شركة إعمار العقارية 11.5 بالمئة، وارتفعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 10 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنحو 5 بالمئة إذ ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 15 بالمئة، وقفزت أسهم شركة الدار العقارية 10.8 بالمئة.