وأظهرت بيانات شركة "أرجوس ميديا" ارتفاع سعر خام الأورال الروسي، وهو الخام الرئيسي في البلاد، يوم 2 أبريل الجاري، ليصل إلى 116.05 دولارا للبرميل في ميناء بريمورسك الروسي، أكبر منشأة لتصدير النفط على الساحل الروسي المطل على بحر البلطيق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

ويعد هذا السعر، الذي لا يشمل تكاليف الشحن، أعلى بنحو الضعف تقريبا من متوسط السعر البالغ 59 دولارا للبرميل الذي اعتمدته ميزانية روسيا لهذا العام.

وتسهم هذه العائدات النفطية الإضافية في تخفيف الضغوط على مالية الكرملين، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حربها في أوكرانيا.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى قطع نحو خمس إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الأربعاء، لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، ، ما قد يعيد فتح مضيق هرمز الحيوى مؤقتاً ويُخفف من حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية.

وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أظهر أن المنطق السليم انتصر.

لكنه أضاف أن "لن يكون هناك نفط رخيص" بعد الآن.