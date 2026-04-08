واعتبارا من الأربعاء، سيدفع أغلب الركاب على الرحلات المحلية والدولية القصيرة 10 دولارات إضافية عن أول وثاني حقيبة مسجلة لكل راكب و50 دولارا على الحقيبة الثالثة. ويعني هذا ارتفاع رسوم أول حقيبة إلى 45 دولارا والحقيبة الثانية إلى 55 دولارا والثالثة إلى 200 دولارا وفقا لشركة دلتا.

وقالت شركة الطيران في بيان "هذه التحديثات تندرج في إطار المراجعة المستمرة للأسعار في مختلف أنشطتها وتعكس تأثير الظروف العالمية المتطورة وديناميكيات الصناعة".

ويمثل تغيير الرسوم أول زيادة تقررها دلتا بالنسبة للحقائب المسجلة على الرحلات المحلية منذ عامين. ولن تتأثر رسوم الحقائب على الرحلات الدولية طويلة المدى.

وعلى صعيد أسعار الوقود، بلغ متوسط سعر جالون وقود الطائرات في مطارات شيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك 4.69 دولارا أمس، مقابل 2.5 دولارا قبيل الحرب، وفقا لشركة أرجوس ميديا.

وأعلنت دلتا أن الحقائب المجانية ستظل متاحة للمسافرين على الدرجات المميزة، ولأفراد الخدمة العسكرية العاملين، وحاملي بطاقات الائتمان المشتركة المؤهلة، وأعضاء فئات معينة من برامج الولاء.