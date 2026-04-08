وقدمت "بيرشينغ سكوير" عرض استحواذ على "يونيفرسال ميوزيك"، التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا. وتضم الشركة قائمة واسعة من الفنانين المتعاقدين معها، من بينهم نجوم مثل تايلور سويفت وليدي جاجا وبيلي إيليش.

وتعد "يونيفرسال ميوزيك"واحدة من أكبر ثلاث شركات إنتاج موسيقي في العالم، إلى جانب "وارنر ميوزيك" و"سوني ميوزيك".

ويتضمن عرض "بيرشينغ سكوير" مزيجا من الدفع النقدي وأسهم جديدة في "يونيفرسال ميوزيك"، ما يعني تقييما إجماليا يبلغ نحو 30.40 يورو للسهم الواحد.

ويتداول تداول سهم يونيفرسال ميوزيك حاليا بأقل من 19 يورو بقليل، ما يجعل العرض يمثل علاوة بنحو 78 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق في 2 أبريل الجاري.

وكان أكمان أسس "بيرشينغ سكوير" في عام 2004، ويتولى إدارتها، وتمتلك الشركة حصصا في عدد من كبرى الشركات الأميركية، من بينها "يونيفرسال ميوزيك" بالإضافة إلى "أوبر" و"أمازون" و"ألفابت".