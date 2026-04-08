هبوط حاد

هوت العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي بنسبة وصلت إلى 20 بالمئة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب. وجاء هذا الهبوط السعري الحاد بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، مقابل سماح طهران بمرور آمن للناقلات عبر المضيق.

تفاؤل بعودة شريان الحياة

وكان الإغلاق شبه الكامل للممر المائي الأهم في العالم — الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً — قد تسبب في اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع جنوني في أسعار الوقود. وتمثل الهدنة الحالية "متنفساً" للأسواق التي عانت من شلل الإمدادات طوال الأسابيع الماضية.

تخبط في الأسواق وترقب حذر

ساهمت التحركات المحمومة لصناديق التحوط والمضاربين في زيادة حدة التذبذبات في سوق الغاز الأوروبي، خاصة مع تراكم رهانات شرائية قياسية قبيل الإعلان عن الهدنة. ورغم التفاؤل السعري، لا يزال التجار الفعليون (Physical Traders) يلتزمون جانب الحذر، بانتظار مؤشرات ملموسة تثبت صمود الاتفاق على أرض الواقع ومبدأ الاستمرارية في تدفق الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

أرقام الشاشة

وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز، فقد تراجعت العقود الهولندية لأقرب شهر — وهي المؤشر القياسي للغاز في أوروبا — بنسبة 18 بالمئة لتستقر عند 43.70 يورو لكل ميغاوات في الساعة، وذلك بحلول الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت غرينتش.