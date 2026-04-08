وواجهت سوق القمح ضغوطا إضافية بسبب تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادة الإنتاج الروسي.

وقال دينيس فوزنيسنسكي المحلل لدى بنك كومنولث "أثر الوضع الجيوسياسي على أسعار القمح خلال الشهر المنصرم أو نحو ذلك، وقادت الأحوال الجوية في الولايات المتحدة أيضا ارتفاع الأسعار".

وأضاف "يبدو أن انخفاض الأسعار اليوم مفاجئ للغاية ونتيجة لإعلان وقف إطلاق النار".

وانخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعدما قال ترامب إنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

وانخفضت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة 2.8 بالمئة إلى 5.81 دولار للبوشل بحلول الساعة 0312 بتوقيت غرينتش، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين. وتراجعت الذرة 1.1 بالمئة وانخفض فول الصويا 0.2 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.