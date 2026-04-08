وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4.8 بالمئة، بينما حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 5.6 بالمئة.

وارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية بنسبة 2.3 بالمئة بحلول الساعة 0930 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجلت عقود داو المستقبلية ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وانخفضت عقود خام النفط الأميركي بنسبة 14.3 بالمئة لتصل إلى 96.83 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، بنسبة 13.3 بالمئة إلى 94.74 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب التي عطلت إنتاج ونقل النفط في الخليج.

ويخرج جزء كبير من هذا النفط عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء حول العالم.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4812.49 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4 بالمئة إلى 4841.60 دولار، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

وانخفض الذهب، الذي بدأ العام بقوة، بأكثر من ثمانية بالمئة منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 76.48 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1529.35 دولار.