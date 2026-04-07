وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعب من الغاز مبدئيا و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وقالت الشركة الإيطالية إن هذا الاكتشاف سيساعد إيني في دعم هدف مصر المتمثل في تعزيز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.

وتراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر في السنوات القليلة الماضية، وتعاني البلاد حاليا من الآثار غير المباشرة لحرب إيران، لا سيما في قطاع الطاقة إذ تعتمد على الوقود المستورد.

ويقع الكشف الذي أعلنته عنه شركة إيني على بعد حوالي 70 كيلومترا (43 ميلا) قبالة الساحل وعلى عمق 95 مترا من المياه، كما يبعد أقل من 10 كيلومترا من البنية التحتية الحالية، مما يخلق تآزرا كبيرا لتطوير سريع.

وتم حفر بئر (دينيس دبليو-1) عقب توقيع اتفاقية ملزمة في يوليو تموز 2025 مع السلطات المصرية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عاما.

وتدير إيني إيجار تطوير دينيس بحصة تشغيلية تبلغ 50 بالمئة إلى جانب شركة بي.بي، حيث تتم العمليات من خلال شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول.