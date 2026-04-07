وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن سعر البتكوين انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بأكثر من 20 بالمئة وهو أكبر تراجع ربع سنوي في سعر العملة الرقمية شديدة التقلب منذ 2018. وبلغت قيمة رصيد ستراتيجي من البتكوين بنهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 50 مليار دولار.

وطبقت الشركة اعتبارا من العام الماضي معايير محاسبية تفرض أن ينعكس التغيير في القيمة العادلة لأرصدتها من البتكوين على الأرباح، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في نتائجها المالية.

كما ذكرت ستراتيجي التي كانت تعرف سابقا باسم ميكروستراتيجي إنها اشترت 4871 وحدة بتكوين خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر الحالي بنحو 330 مليون دولار، وفقا للملف الذي قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية أمس الاثنين.

وتم تمويل هذه الصفقة من خلال بيع كمية من الأسهم العامة من الفئة "أ" وكمية من الأسهم المفضلة "ستريتش". وكان متوسط سعر البتكوين في هذه الصفقة حوالي 67.7 ألف دولار للوحدة الواحدة.

كما أعلنت الشركة الموجود مقرها في مدينة تايسونز كورنر بولاية فيرجينيا تحقيق فوائد ضريبية مؤجلة بقيمة 2.42 مليار دولار خلال الربع الأول.

وأدى تراجع سعر البتكوين عن أعلى مستوى له الذي سجله خلال العام الماضي إلى انخفاض قيمة أرصدة ستراتيجي .وجرى تداول العملة المشفرة صباح الاثنين بنحو 70 ألف دولار قبل أن تفقد مكاسبها مع استمرار التعاملات.

وفي ذروة سعر البتكوين، جرى تداول سهم ستراتيجي بأعلى من قيمة أصولها، مما سمح لها بإصدار أسهم عامة جديدة، وشراء المزيد من البتكوين بطريقة متكررة. لكن مع تراجع الأسعار وانخفاض السيولة في أسواق المال، أصبح من الصعب على الشركة الاحتفاظ بنموذج نشاطها.