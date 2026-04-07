وقدرت الشركة، أكبر صانع شرائح ذاكرة في العالم، أن يصل صافي أرباح التشغيل الموحدة للفترة من يناير إلى مارس إلى 57.2 تريليون وون (حوالي 38 مليار دولار)، مقارنة بـ 6.7 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 755 بالمئة على أساس سنوي.

وجاءت النتيجة أعلى بنسبة 36.7 بالمئة من متوسط التقديرات، وفقا لاستطلاع أجرته يونهاب إنفومكس، الذراع المالي لوكالة يونهاب نيوز، وستكون هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها أرباح التشغيل للربع الأول للشركة 50 تريليون وون.

واستفادت سامسونغ بشكل كبير من زيادة الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد تعهدت بأن تصبح واحدة من أكبر ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

وبرزت سامسونغ كلاعب رئيسي، إلى جانب شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، في توريد الرقائق عالية الأداء التي تحتاجها الشركات التي تتسابق لمواكبة التطور السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إنها تتوقع مبيعات موحدة تبلغ نحو 133 تريليون وون (88 مليار دولار)، بزيادة نحو 68 بالمئة عن العام السابق، ومن المقرر أن تصدر النتائج المالية التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويأتي هذا التوقع القوي على الرغم من المخاطر التي قد تواجه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط.