وكانت "أدنوك للغاز" قد أعلنت مؤخراً عن تعرض مجمع "حبشان" التابع لها لحادث نتج عن سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح من الدفاعات الجوية. وللأسف، أدى الحادث إلى وفاة أحد مقاولي الشركة من الجنسية المصرية خلال عملية الإخلاء، فيما أصيب عدد من زملائه بإصابات طفيفة. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، قدّم الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة، التعازي إلى أسرة الفقيد وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وقد تم عزل المنطقة المتأثرة، ويجري حالياً تنفيذ تقييم شامل للأضرار. وتواصل الشركة تلبية الطلب المحلي دون أي انقطاع من خلال منشآتها الأخرى من دون تأثير على إمدادات العملاء.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للغاز": "حققت ’أدنوك للغاز‘ في عام 2025 نتائج قياسية رغم تقلبات مشهد الطاقة العالمي الذي تأثر بارتفاع الطلب على الكهرباء، والنمو الصناعي، والتوسع السريع في تطوير التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويستمر الغاز الطبيعي مساهماً رئيساً في دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وقد رسخت ’أدنوك للغاز‘ مكانتها كمورّد موثوق يوفر إمدادات طاقة بأسعار تنافسية تدعم الأسواق المحلية والدولية".

وأضاف، "بفضل نهجها المنضبط لتخصيص رأس المال، إلى جانب موثوقية عملياتها التشغيلية التي تفي بأعلى المعايير العالمية، تستمر ’أدنوك للغاز‘ في تنفيذ مشروعات استراتيجية للنمو، بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الغاز الغني، الذي يمثل أضخم استثمار رأسمالي في تاريخ الشركة. كما حافظت على التزامها بتحقيق عوائد مجزية وقابلة للتنبؤ للمساهمين، بما في ذلك سياسة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة حتى نهاية عام 2030. ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على هذا المورد الحيوي، تمتلك ’أدنوك للغاز‘ قُدرات كبيرة ومكانة راسخة تمكنها من البناء على زخم أدائها المالي القوي والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المستقبل".

وحققت "أدنوك للغاز" خلال عام 2025، صافي دخل قياسي بلغ 19.10 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، رغم تراجع متوسط أسعار خام "برنت" بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 69 دولاراً للبرميل. ويؤكد هذا الأداء قوة نموذج أعمال الشركة ومرونة محفظة أعمالها المحلية في مجال الغاز. وسجلت أعمال الغاز المحلية زيادة بنسبة 10 بالمئة في أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدعومة بارتفاع بنسبة 4 بالمئة في حجم مبيعاتها المحلية وتحسين الشروط التجارية.

كما رسّخت الشركة مكانتها في أسواق رأس المال خلال العام الماضي، من خلال استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً يعد الأكبر من نوعه في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية والأول من نوعه في دولة الإمارات، جمعت من خلاله مبلغ قدره 10.43 مليار درهم (2.84 مليار دولار) عبر طرح حوالي 3.1 مليار سهم.

وفي أعقاب هذا الطرح، تم إدراج سهم شركة "أدنوك للغاز" ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets) ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة (FTSE Emerging Index)، مما ساهم في استقطاب تدفقات من صناديق المؤشرات تجاوزت 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار)، وتنويع قاعدة المستثمرين العالميين للشركة بشكل كبير.

وتستهدف "أدنوك للغاز" دفع توزيعات أرباح تبلغ 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2025 وحتى نهاية عام 2030. كما اعتمدت الشركة، اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025، سياسة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، بما يضمن للمساهمين الحصول على عوائد مستقرة في فترات أكثر تقارباً.

وفيما يتعلق بالسنة المالية 2025، يتضمن إجمالي توزيعات الأرباح البالغة 3.584 مليار دولار توزيعات أرباح نقدية مرحلية تبلغ 1.792 مليار دولار تم صرفها في سبتمبر 2025، إضافةً إلى توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 896 مليون دولار تم دفعها في ديسمبر 2025، إلى جانب توزيعات أرباح نهائية بقيمة 896 مليون دولار من المقرر صرفها في شهر مايو 2026.

وتتماشى توزيعات أرباح عام 2025 مع سياسة الشركة الهادفة إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 5 بالمئة في توزيعات الأرباح حتى نهاية عام 2030، وذلك استناداً إلى قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية تجاوزت الالتزام المحدد لعام 2025 بأكثر من 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار).