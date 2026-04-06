تأتي هذه الخطوة الرئيسية قبيل الافتتاح المرتقب في وقت لاحق من هذا العام لهذا المنفذ البحري التجاري الرئيسي الجديد على البحر الأحمر في منطقة صعيد مصر.

وتم بنجاح تسليم الرافعات من فئة "سوبر بوست باناماكس"، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة "زد بيه إم سي"، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، بعد شحنها بحراً من الصين، ما يمهد لبدء الأنشطة التشغيلية المرحلية في "موانئ نواتوم - محطة سفاجا"، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية.

تتمتع "موانئ نواتوم - محطة سفاجا" بموقع إستراتيجي فريد على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشحن العالمية، فيما تم تجهيز المحطة لمناولة الحاويات، والبضائع العامة والسائلة والجافة وبضائع الدحرجة، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والدولية من خلال توفير مستويات إنتاجية عالية، وعمق غاطس لاستقبال السفن الضخمة، وتوفير أفضل العمليات والخدمات المينائية.

وستقوم المحطة بدور محوري في تمكين التنمية الصناعية في صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، بما في ذلك تجارة الحاويات، وبضائع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للصناعة والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية لقطاع التعدين.

وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ "موانئ نواتوم"، إن وصول رافعات الرصيف والرافعات الجسرية اليوم يمثل علامة فارقة في المسيرة التشغيلية لموانئ نواتوم - محطة سفاجا، قبيل افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون بوابة رئيسية جديدة لرفد التنمية الاقتصادية في منطقة صعيد مصر، فيما يؤكد هذا الإنجاز الانتقال من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل في موقع حيوي وإستراتيجي، حيث ستكون المحطة بوابة محورية على البحر الأحمر تدعم تدفقات التجارة العالمية وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

وتبلغ مساحة "موانئ نواتوم - محطة سفاجا" نحو 810 آلاف متر مربع، وتضم جدار رصيف بطول 1,000 متر، وساحة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، إضافة إلى مرافق لمناولة البضائع المدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة.

كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مبانٍ إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.

وقد استثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 193 مليون درهم لشراء هذه الرافعات وتشغيلها في المحطة، والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتعد هذه الرافعات جزءاً من إجمالي استثمارات بقيمة 200 مليون دولار التزمت المجموعة بتخصيصها لمحطة سفاجا، بعد إبرامها في عام 2023 لاتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض.

ويجري تمويل المشروع جزئياً من خلال تسهيلات تمويلية بقيمة 115 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني - مصر ومؤسسات استثمارية أخرى، وفقاً لما أعلنته المجموعة في فبراير 2026، وذلك من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الإستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي المشروع الجديد ضمن إستراتيجية المجموعة الأوسع لتطوير وتشغيل مرافق ومنشآت مينائية عالية الأداء عبر ممرات تجارية تتميز بمعدلات نمو مرتفعة، لاسيما في مصر التي أصبحت من أهم الأسواق الدولية للمجموعة.

ويعكس تسليم الرافعات التزام "موانئ نواتوم" طويل الأمد بالاستثمار في البنية التحتية المتطورة والمعدات الحديثة عبر محفظة أعمالها، مما يعزز دورها في تقديم عمليات محطات آمنة وفاعلة وموثوقة في جميع أنحاء العالم.