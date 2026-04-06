ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير وزارة المالية والاقتصاد القول إن قيمة الديون السيادية التي تشمل مبيعات سندات الخزانة الحكومية والقروض التي حصلت عليها الحكومة المركزية والحكومات المحلية وصلت في نهاية 2025 إلى 1304 تريليون وون بزيادة قدرها 129.4 تريليون وون عن 2024.

ووصل إجمالي ديون الحكومة المركزية إلى 1268 تريليون وون بزيادة قدرها 127 تريليون وون عن العام السابق، في حين وصلت ديون الحكومات المحلية إلى 36.4 تريليون وون.

وأشارت وزارة المالية والاقتصاد في كوريا الجنوبية إلى ارتفاع معدل الدين العام لكوريا الجنوبية من 46 بالمئة في 2024 إلى 49 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، ليظل أقل من مستواه القياسي البالغ 50.4 بالمئة الذي سجله في 2023.