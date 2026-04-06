بوابة إلكترونية جديدة: الإنجاز يقترب من الحسم

في بيان قدمه إلى محكمة التجارة الدولية، كشف براندون لورد، المسؤول في إدارة الجمارك، أن العمل على تطوير "بوابة طلبات الاسترداد" الجديدة قطع شوطاً كبيراً، حيث تتراوح نسبة الإنجاز الحالية بين 60 بالمئة و85 بالمئة.

أبرز ملامح النظام الجديد :

المدة الزمنية: سيتطلب النظام نحو 45 يوماً لمراجعة ومعالجة كل طلب استرداد.

الموعد المستهدف: تسعى الوكالة لإطلاق النظام بالكامل بحلول أواخر أبريل الجاري.

آلية التنفيذ: سيتم استقبال الطلبات على مراحل لضمان الكفاءة وعدم تعطل النظام .

خارطة طريق الاسترداد: من له الأولوية؟

أوضح براندون لورد، المسؤول في إدارة الجمارك الأميركية، أن المرحلة الأولى من النظام ستعطي الأولوية لفئات محددة لضمان سرعة دوران السيولة، وتشمل:

البيانات الجمركية التي تمت تصفيتها خلال الـ 80 يوماً الماضية . البيانات التي خضعت للتعليق أو التمديد أو المراجعة . بيانات المستودعات وسحب البضائع .

و أتم نحو 26,664 مستورداً (يمثلون 78 بالمئة من إجمالي البيانات المعنية) إجراءات الاسترداد إلكترونياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار دولار.

خلفية الأزمة: ضربة قضائية لسياسات ترامب

تأتي هذه التحركات بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا الشهر الماضي، قضى بإلغاء أوسع نطاق للتعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".

وبينما لم تضع المحكمة العليا آلية واضحة لرد الأموال التي جُمعت منذ فبراير 2025، تُرك الأمر لمحكمة التجارة الدولية في نيويورك لترتيب الملف المالي الضخم.

بين "فيديكس" وصغار المستوردين: سباق مع الزمن

أثارت قضية الاسترداد انقساماً في أوساط قطاع الأعمال:

الشركات الكبرى: قادت شركات عملاقة مثل "فيديكس" دعاوى قضائية استباقية لضمان حقوقها، خاصة بعد تصريحات ترامب التي لمحت إلى أن العملية قد تستغرق 5 سنوات.

المؤسسات الصغيرة: ساد القلق بين صغار المستوردين من أن تكاليف الملاحقة القضائية قد تبتلع قيمة التعويضات المحتملة .

وأصدر القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر أمراً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالبدء في معالجة طلبات استرداد الرسوم باستخدام نظامها الحالي، لكن الهيئة اقترحت بدلاً من ذلك عملية جديدة ستكون جاهزة لقبول طلبات استرداد الرسوم في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل ولن تتطلب من المستوردين رفع دعاوى قضائية.